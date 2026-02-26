聽新聞
「好事做一半」助生育 先救高房價痛苦指數

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

針對台北市育兒減少工時計畫」，衛福部社家署長周道君表示，站在協助育兒爸媽在照顧孩子時，擁有更多彈性及協助等角度，對於該政策「樂觀其成」，但能否解決少子化，還需觀察。專家則指出，欲增加生育意願，應從解決高房價等生活痛苦指數著手。

周道君指出，中央各部會推動「少子女化對策計畫」，從異性相處、友善職場、不孕症補助、建立兒童醫療照顧體系、托育機構補助等方面著手。勞動部今年推動「育嬰留停可按日申請」，這類似台北市政策概念，應可提高年輕人結婚生育等意願。

「台北市減少育兒父母工時，政策很好應給予嘉獎，但卻是好事做一半。」總統府資政、婦產科醫師李茂盛說，家有十二歲以下幼兒的爸媽須接送孩子上下學，建議每天縮減工時兩小時，方便接送孩子。此外，許多年輕人因沒有房子而不敢結婚生育，呼籲政府讓育有幼兒的家庭均有機會入住社會住宅，並降低租金，改善經濟及居住狀況。

「每天工時減少一小時，可以減輕家長育兒的辛苦及壓力，但無助解決少子化問題。」新北市諮商心理師公會理事長羅惠群說，每天工時少一小時，可以讓爸媽有時間接送孩子，在運用時間上更有彈性，有助改善父母身心狀況，促進親子關係，應給予正面的支持與鼓勵，但若就想因此解決少子化問題，這僅具象徵意義。

羅惠群指出，政府應鼓勵企業設置托嬰、托兒幼兒園等，方便員工托嬰、托兒，這才是有感的政策。至於如何提高民眾生育意願，應解決眾多生活痛苦指數，首要解決高房價，但政府迄今仍無法解決問題，眾多年輕人沒了夢想，怎可能想生兒育女。

