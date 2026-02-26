掀「遷戶籍」潮？ 育兒減工時要配套 避免工作轉嫁給同事

對於蔣萬安提出的友善育兒新政策，工總表示，這是地方政府加碼，如果可以照顧員工當然是一件好事。但也有工商團體指出，要注意是否會變相排擠設籍在其他縣市的父母，或是未生小孩的員工。

人力銀行也提醒，實減少工時若要真正發揮效果，企業在實務面也要注意相關配套措施，除了避免工作負擔轉嫁給其他人，管理階層尤其要事先與員工內部溝通，避免對使用制度的員工產生不必要的負面標籤。

工商團體表示，這政策的出發點是好的，但規定只限於登記在台北的公司，且設籍台北的父母親才適用，補助也有上限，對企業參與的誘因不見得足夠；同時，員工如果減少一小時的工時，是否會增加其他同仁的負擔，進而變相的排擠設籍在其他縣市的父母，或是未生小孩的員工，詳細的配套還是要等北市府說明。

有餐飲業者說，北市政府補助八成，企業要出兩成，若是人力成本增加，恐又造成漲價壓力；且員工選擇提早下班，正好就是用餐的高峰時段，這樣就會增加其他同仁的工作量，會讓人心態不平衡，長久下來，恐怕員工也不太敢使用這樣的權利，業者在事前都未獲徵詢，政策不能拍腦袋就決定了。

有製造業者表示，可能會造成遷戶籍風潮；員工若提早下班，多出來的工作誰做，績效考核是否受到影響，也是一大問題。

一○四人力銀行提醒，減少工時若要真正發揮效果，企業在實務面仍需留意配套。首先，需同步檢視工作量與流程配置，避免工時減少後反而造成加班或轉嫁同事負擔。其次，建議企業擬定彈性工作指引，包含任務管理、自主排班、遠距協作等機制，提升團隊整體運作效率。最後，管理層需進行溝通與共識培養，對員工表現以產出為導向，讓主管了解政策精神，避免對使用制度的同仁產生不必要的負面標籤。