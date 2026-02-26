育兒減少工時討論炸裂 家長直呼「太需要了」

台北市長蔣萬安昨宣布三月起，推出「育兒減少工時計畫」，消息曝光後，在家長群間掀起熱議，有人直呼「太需要了」，也有人質疑「真的做得到嗎？」會不會僅流於形式。國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，肯定北市府方向，但也提醒，行政流程是否繁瑣、補助是否即時，都會影響企業參與意願。托盟則期盼其他縣市跟進。

依據現行性別平等工作法規定，受僱於卅人以上雇主的員工，為撫育未滿三歲子女，可申請每日減少一小時工時或調整工時，但減少的工時不得請求報酬，雇主不得拒絕，也不得視為缺勤或影響考績。礙於減少工時會被扣薪，過去家長請求的意願不高。

王瀚陽表示，台北市物價與房價高，近年不少家庭外流至桃園、新北等地，育兒成本沉重，若能每天提早一小時下班，對接送與陪伴確實有實質幫助。

不過，王瀚陽也提醒，補助企業八成、企業自付兩成，是否會對中小企業形成壓力？雇主是否願意配合，仍有變數。若企業成本轉嫁，或在考績、升遷上對育兒員工貼標籤，恐怕讓政策打折，且若缺乏中央層級法制化支持，未來是否延續，仍受政治變動影響。

不少家長也提到，大型國營或上市公司原本就有彈性制度，但責任制產業如媒體、業務外勤等非打卡的性質，就很難說下班就下班，若未明確規範適用方式與勞動監督機制，恐怕仍回到「公司說了算」。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，不少瑞典、德國育兒家長每天只上班六、七個小時，另兩個或一個小時的薪資就由政府補貼。

他也說，雖然可以理解因資源有限，北市府優先照顧市民，但北市畢竟是核心都會區，不少外圍縣市民眾通勤到北市上班，期盼其他縣市甚至中央跟進。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉認為，北市推出的試辦計畫，可藉此觀察當政府祭出薪資補貼，是否能發揮鼓勵效果，或者其實還需要其他配套措施？