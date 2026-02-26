萬安新政 激起「夾心餅」世代共鳴

台北市長蔣萬安繼營養午餐免費後，育兒減少工時計畫等再度引發全台話題，「萬安新政」會激起人民有感，也映照民進黨中央對少子化幾乎束手無策，蔣萬安透過針對青年的新政，一步步奠基藍營未來共主的地位，不僅有助藍營二○二六年選情，也是二○二八重返執政基石。

北市身為首都，面臨高房價、高物價和人口流失等嚴峻挑戰，都是正處於婚育階段的青年所面臨的困境，蔣萬安上任以來成立青年局、設好孕專車、給新婚夫妻的幸福住宅和提高生育補助等政策，都是針對青年需求下手。

蔣萬安今年初就祭出營養午餐免費，雖不是首創，卻引發全台縣市爭相跟進，這次育兒減工時計畫，更創造高聲量，核心關鍵是打中上有老、下有小的「夾心餅」的青壯年族群，這群人對育兒困境非常有感，也可想見未來各縣市再度會有跟進浪潮。

「萬安新政」讓人有感的另一關鍵，則是民進黨政府遲遲推不出解決少子化的「有感牛肉」，去年出生僅十萬餘人，民進黨執政將近十年，「生不如死」愈來愈嚴重；而蔣萬安透過減少一小時的工時，編列約五百多萬預算，且適用條件並不寬鬆，竟引發網路討論度「破表」，顯然打中不少育兒家庭的痛點，產生共鳴。雖不代表少子化現象能一次解決，至少政策展現的態度，讓年輕人知道政府有心，甚至援引國際經驗，試圖解決無法生養的無奈困境。

去年有民調顯示，卅到卅九歲族群對賴清德總統的不信任度最高，破了六成，顯然這群面臨低薪高房價的年輕選民不再獨鍾民進黨，這群人剛好是「萬安新政」主要照顧的青壯年族群，同時也是國民黨過去最需爭取，卻苦苦無法成功經營的族群。

蔣萬安若能成功突破，一步步了解年輕人真實需求，並爭取支持，進而外溢到其他縣市，展現個人作為全台縣市領頭羊的聲望。蔣萬安作為現下藍營最孚人氣的政治明星，民進黨迄今仍無人可挑戰市長寶座，蔣萬安透過有感政策的層層堆疊，不僅在墊高其幾乎已無懸念的二○二六，更可為未來蓄積更大能量。