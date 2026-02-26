要真正增加親子互動 專家：周休三日效果較好

北市推出「育兒減少工時計畫」，人力銀行對此表示，此措施無助提升生育率，有助增加父母接送小孩機會。比較令人擔心的是，育嬰留停已讓雇主錄用時會考慮求職者生育意願，未來可能增加無形的職場歧視。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，目前性平法規定雇用30人以上雇主，若有撫育未滿3歲子女，每天可減少一小時工時或調整工時（如延後一小時上班、提早一小時下班），另家庭照顧假也可以小時計算，因此育有3歲以下子女者，已有較多工時減少彈性，惟這兩者都是減少工時，雇主可不給薪。

他說，北市希望讓育有12歲以下子女的父母能提早一小時下班，對父母最有利之處是方便接送小孩，不過實務上很多7歲以上小孩都送安親班，親自接送不見得多；若要真正增加親子互動，恐怕要周休三日才能達到效果，至於提升生育率，房價及生養費用才是重點。

至於企業會支持嗎？楊宗斌擔心，已錄取者不會受影響，但未來面試求職者，雇主過去會因育嬰留停考慮錄用，未來則會增加考慮求職者是否有接送小孩需求，這些都是無形的職場歧視。至於勞工，不至於不敢提早下班，但是雇主交待的工作可能得帶回家繼續做，工作分量不會減少，只是工作地點改變。

104人力銀行指出，減少工時若要發揮效果，企業在實務面需留意三大配套。首先，需同步檢視工作量與流程配置，避免負擔轉嫁同事。其次，建議企業擬定遠距協作等彈性工作指引；最後，管理層需進行溝通與共識培養，避免對使用制度的同仁產生不必要的負面標籤。