北市首推育兒減少工時計畫 業者不減薪可獲對應的八成薪資補貼

台北市長蔣萬安昨（25）日宣布，從3月1日起，台北市將領先全國推動「育兒減少工時計畫」，讓家中育有12歲以下孩子的爸媽，每天可減少一小時工作，企業在不減薪情況下，市府將補助減少工時所對應的八成薪資，每家事業單位最高補助10萬元。

蔣萬安昨日在市政會議宣布推動「育兒減少工時計畫」，讓爸媽能更有彈性，不再為了趕接送孩子而焦慮。

據規劃，事業單位必須登記於台北市，家長戶籍也要設籍北市、並育有12歲以下子女，且確有親自接送需求。企業實施減少工時措施，每月至少實施十日、至少三個月，合計實施時數至少30小時，且不減薪，即可向北市勞動局提出補助申請。

勞動局官員解釋，企業可逐季滾動式申請、也可選擇一次申請，若遇到中間有員工生產、新增育兒需求時，同樣也可調整名冊。

勞動局將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資八成，每名受僱者最高補助1.5萬元，每家事業單位總補助上限10萬元，北市匡列預算550萬元。舉例說，月薪3.6萬元（時薪150元）勞工，若申請每月十天延後一小時上班、及每月十天提前一小時下班，共20小時，符合計畫條件，企業可獲補助2,400元。

對於北市率先推動「育兒減少工時計畫」，其餘五都反應不一。台中、高雄市表示，會審慎研議、評估，新北、台南市暫不考慮跟進。至於桃園市長張善政則說，桃園沒有類似政策規畫。

新北市勞工局表示，基於財政穩定與人口規模，須審慎研議，暫不考慮跟進；桃園市也持保留態度，目前沒有類似政策規畫。

台中市勞工局表示，會考量財政及整體預算配置、企業負擔等，審慎評估相關政策可行性；台南市府表示，市長黃偉哲推動多項務實育兒友善政策，積極鼓勵企業提供彈性工時、育嬰留職停薪、家庭照顧假等，目前沒有要更新計畫；高市府表示會審慎研議，滾動檢討。

