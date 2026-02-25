蔣萬安提育兒減工時 工商團體籲勞資彈性協商

台北市擬3月試辦「育兒減少工時」計畫，針對育有12歲以下子女家長，提供每日減少1小時工時並由市府補貼部分成本。商總理事長許舒博認為，政策應以鼓勵與彈性協商為主，由企業自行評估不強迫；中小企業總會理事長李育家表示，對服務業、製造業而言，人力調度與營運銜接才是企業最大挑戰。

台北市長蔣萬安宣布，將於3月1日起開放民間事業單位申請「育兒減少工時試辦計畫」，由雇主同意員工每日減少1小時工時以兼顧育兒需求，減少工時的8成工資由市府補助，每家企業最高補助10萬元，預計補助55家。蔣萬安表示，希望透過措施協助家長兼顧職場與家庭，營造友善育兒環境。

商業總會理事長許舒博今天提出3點建議，首先，各企業規模與人力調度能力差異甚大，政策應採鼓勵性質，不宜帶有強迫意味，讓企業可依自身條件決定是否參與。

其次，許舒博指出，考量每個工作性質不一樣，有些職位可能無法適用，應該由勞資雙方自行協商，提供彈性空間。第三，相關措施也應思考是否設計薪資上限等配套，「若是薪資高的職務，政府是否也都買單？」

許舒博認為，市府角色應是鼓勵企業推動友善育兒措施，並提供定額或配套性支持，而非直接補助員工時薪8成；同時也呼籲應以促進勞資協商為出發點，避免形成對立。

中小企業總會理事長李育家接受中央社記者採訪時表示，目前北市府的試辦計畫「比較像是單向思考」。他說，若是辦公室型態工作，或許可透過同事支援、輪流調整因應，但其他像是服務業、製造業等產業環境並非如此。

李育家指出，服務業、商店、工廠等產業型態多元，「不是說請1個小時的假，政府補貼8成費用就能解決」，關鍵仍在人力如何補足、工作如何銜接，背後牽涉排班、生產流程與績效等多重問題。

他舉例，製造業產線講求連續性，中途少1人就可能影響整體運作；服務業人力減少，也可能直接衝擊現場服務量能，並非單純薪資補貼可以彌補。

李育家表示，中小企業更在意的是營運面衝擊，包括生產力是否下降、客戶服務是否受影響，以及整體績效如何評估，「那是很多層面的事情，不是只補一點費用就好」。

他認為，若員工育兒確有臨時照顧需求，可透過既有請假制度處理，再由政府提供適度補助，讓勞資依實際情況協調，彈性可能更大；他建議市府在試辦期間持續蒐集意見、滾動調整，以兼顧勞工需求與企業正常運作。