快訊

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

雨神攪局！228連假全台溼答答 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高！市場專家這樣看

蔣萬安提育兒減工時 工商團體籲勞資彈性協商

中央社／ 台北25日電
北市長蔣萬安3月1日起率先全國推「育兒減少工時計畫」，參考南韓光州育兒彈性工時推友善育兒施政。圖／聯合報資料照片
北市長蔣萬安3月1日起率先全國推「育兒減少工時計畫」，參考南韓光州育兒彈性工時推友善育兒施政。圖／聯合報資料照片

台北市擬3月試辦「育兒減少工時」計畫，針對育有12歲以下子女家長，提供每日減少1小時工時並由市府補貼部分成本。商總理事長許舒博認為，政策應以鼓勵與彈性協商為主，由企業自行評估不強迫；中小企業總會理事長李育家表示，對服務業、製造業而言，人力調度與營運銜接才是企業最大挑戰。

台北市長蔣萬安宣布，將於3月1日起開放民間事業單位申請「育兒減少工時試辦計畫」，由雇主同意員工每日減少1小時工時以兼顧育兒需求，減少工時的8成工資由市府補助，每家企業最高補助10萬元，預計補助55家。蔣萬安表示，希望透過措施協助家長兼顧職場與家庭，營造友善育兒環境。

商業總會理事長許舒博今天提出3點建議，首先，各企業規模與人力調度能力差異甚大，政策應採鼓勵性質，不宜帶有強迫意味，讓企業可依自身條件決定是否參與。

其次，許舒博指出，考量每個工作性質不一樣，有些職位可能無法適用，應該由勞資雙方自行協商，提供彈性空間。第三，相關措施也應思考是否設計薪資上限等配套，「若是薪資高的職務，政府是否也都買單？」

許舒博認為，市府角色應是鼓勵企業推動友善育兒措施，並提供定額或配套性支持，而非直接補助員工時薪8成；同時也呼籲應以促進勞資協商為出發點，避免形成對立。

中小企業總會理事長李育家接受中央社記者採訪時表示，目前北市府的試辦計畫「比較像是單向思考」。他說，若是辦公室型態工作，或許可透過同事支援、輪流調整因應，但其他像是服務業、製造業等產業環境並非如此。

李育家指出，服務業、商店、工廠等產業型態多元，「不是說請1個小時的假，政府補貼8成費用就能解決」，關鍵仍在人力如何補足、工作如何銜接，背後牽涉排班、生產流程與績效等多重問題。

他舉例，製造業產線講求連續性，中途少1人就可能影響整體運作；服務業人力減少，也可能直接衝擊現場服務量能，並非單純薪資補貼可以彌補。

李育家表示，中小企業更在意的是營運面衝擊，包括生產力是否下降、客戶服務是否受影響，以及整體績效如何評估，「那是很多層面的事情，不是只補一點費用就好」。

他認為，若員工育兒確有臨時照顧需求，可透過既有請假制度處理，再由政府提供適度補助，讓勞資依實際情況協調，彈性可能更大；他建議市府在試辦期間持續蒐集意見、滾動調整，以兼顧勞工需求與企業正常運作。

育兒 蔣萬安

延伸閱讀

蔣萬安力推育兒減少工時補助 中市府：視財政狀況審慎評估

蔣萬安育兒新政 雙薪家庭叫好：提早接送小孩不怕沒後援

再度拒絕！蔣萬安推育兒減工時補助 台南不跟進「財源不如台北」

北市推「育兒減少工時計畫」工資市府補 蔣萬安：若有必要動用預備金

相關新聞

全國跟不跟進？北市首創育兒家長減工時補助 勞動部回應了

台北市率全國之先，三月起試辦「育兒減少工時計畫」，凡育有12歲以下子女、且有親自接送需求的家長，可延後1小時上班或提早1...

蔣萬安提育兒減工時 工商團體籲勞資彈性協商

台北市擬3月試辦「育兒減少工時」計畫，針對育有12歲以下子女家長，提供每日減少1小時工時並由市府補貼部分成本。商總理事長...

台北市新制育兒減少工時 衛福部：「樂觀其成」讓育兒爸媽獲更多支持

台北市長蔣萬安推動「育兒減少工時計畫」，針對家有12歲以下孩子的育兒爸媽，每天工時少1小時，減少工資將由市府提供8成補助...

北市推育兒減少工時計畫 高雄考量產業結構差異暫不跟進

台北市長蔣萬安拍板推動育兒減少工時計畫，減少工資由市府提供8成補助。對此，高雄市政府今天表示，台北、高雄產業結構不同，勞...

北市府推育兒爸媽工作減1小時 勞動部揭現有兩大新制

台北市長蔣萬安25日宣布「育兒減少工時」試辦計畫，家中有12歲以下子女、且確實有育兒需求的勞工，每日工時彈性減少一小時。...

台北育兒減少工時 張善政：桃園沒有類似政策規畫

台北市長蔣萬安今天宣布推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時，減少的工資由市府補助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。