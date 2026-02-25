快訊

台日交流賽／軟銀隊單局2轟+單場賞10K 首戰7：3勝中信兄弟

雨神攪局！228連假全台溼答答 周末起連2波鋒面通過「雨連下9天」

押寶輝達買盤進場 台積電期夜盤再飆高！市場專家這樣看

聽新聞
0:00 / 0:00

全國跟不跟進？北市首創育兒家長減工時補助 勞動部回應了

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照片
勞動部。圖／聯合報系資料照片

台北市率全國之先，三月起試辦「育兒減少工時計畫」，凡育有12歲以下子女、且有親自接送需求的家長，可延後1小時上班或提早1小時下班，市府將補貼八成時薪，引發育兒家長熱議，好壞評價皆有。對於中央跟不跟進北市？勞動部僅重申「性別平等工作法」即規定育有3歲以子子女的勞工可請求減少工時，但期間沒有薪資。

北市推出的「育兒減少工時」計畫，凡參與計畫的事業單位，只要提供家中有12歲以下子女、且確實有育兒需求的員工，每日彈性減少1小時工時，北市府將補助減少工時所對應薪資的8成，每家事業單位最高補助10萬元，每名受雇者最高補助1.5萬元。初步編列預算550萬元。

北市政策消息一宣布，不僅引發熱議，有家長拍手叫好，也有家長認為看得到、用不到。不只其他縣市紛紛被問及是否跟進，近年積極推動職場友善育兒措施的勞動部也被詢問全國是否一致辦理，讓育兒家長請求減少工時都能有薪資補貼？但勞動部未正面回覆。

勞動部指出，性工法第19條規定，受僱於僱用30人以上雇主的受僱者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主請求每天減少工作時間1小時，減少的工作時間，不得請求報酬，或者請求調整工作時間。若受僱於未滿30人雇主，可與雇主協商，雙方合意後，也可請求減少或調整工作時間。

除性工法賦予育兒勞工請求減少工時的權利，勞動部表示，今年元旦起也將「育嬰留停以日申請」及「家庭照顧假以小時請」兩大新制上路，勞工得以「日」為單位申請育嬰留職停薪，合併不超過30日，期間仍有8成薪資補貼；以及家庭照顧假與因照顧家人的事假，放寬得以「小時」為單位申請，且雇主不得因此扣發全勤獎金。

勞動部補充，有關獎勵小、微型企業雇主實施彈性育嬰假的獎勵金，因預算尚未經立法院審議通過，待立法院審議完成，勞動部將盡速核定、撥款。

育兒 勞動部

延伸閱讀

台北市新制育兒減少工時 衛福部：「樂觀其成」讓育兒爸媽獲更多支持

北市推育兒減少工時計畫 高雄考量產業結構差異暫不跟進

新聞幕後／蔣萬安參考南韓光州推育兒減工時計畫 核心關鍵曝光

蔣萬安拍板育兒家長減工時補助 議員建議轉兩天家庭照顧假更彈性

相關新聞

全國跟不跟進？北市首創育兒家長減工時補助 勞動部回應了

台北市率全國之先，三月起試辦「育兒減少工時計畫」，凡育有12歲以下子女、且有親自接送需求的家長，可延後1小時上班或提早1...

蔣萬安提育兒減工時 工商團體籲勞資彈性協商

台北市擬3月試辦「育兒減少工時」計畫，針對育有12歲以下子女家長，提供每日減少1小時工時並由市府補貼部分成本。商總理事長...

台北市新制育兒減少工時 衛福部：「樂觀其成」讓育兒爸媽獲更多支持

台北市長蔣萬安推動「育兒減少工時計畫」，針對家有12歲以下孩子的育兒爸媽，每天工時少1小時，減少工資將由市府提供8成補助...

北市推育兒減少工時計畫 高雄考量產業結構差異暫不跟進

台北市長蔣萬安拍板推動育兒減少工時計畫，減少工資由市府提供8成補助。對此，高雄市政府今天表示，台北、高雄產業結構不同，勞...

北市府推育兒爸媽工作減1小時 勞動部揭現有兩大新制

台北市長蔣萬安25日宣布「育兒減少工時」試辦計畫，家中有12歲以下子女、且確實有育兒需求的勞工，每日工時彈性減少一小時。...

台北育兒減少工時 張善政：桃園沒有類似政策規畫

台北市長蔣萬安今天宣布推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時，減少的工資由市府補助...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。