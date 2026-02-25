台北市新制育兒減少工時 衛福部：「樂觀其成」讓育兒爸媽獲更多支持

台北市長蔣萬安推動「育兒減少工時計畫」，針對家有12歲以下孩子的育兒爸媽，每天工時少1小時，減少工資將由市府提供8成補助。衛福部社家署長周道君說，從協助育兒爸媽擁有更多彈性及協助的角度來看，「樂觀其成」，但能否解決少子化，尚需觀察。專家指出，增加生育意願應從解決高房價等生活痛苦指數著手。

為解決少子化問題，周道君說，中央各部會推動「少子女化對策計畫」，將從異性相處、友善職場、不孕症補助、建立兒童醫療照顧體系、托育機構補助等著手，如勞動部今年推動育嬰留停按日申請，在需要照顧孩子時提供更多支援，這類似台北市政策的概念，讓年輕人願意結婚生育。

「台北市減少育兒父母工時，政策很好，應給予嘉獎，但卻是好事做一半。」總統府資政、婦產科醫師李茂盛說，家有12歲以下幼兒的父母須接送孩子上下學，建議每天縮減工時應達2小時，讓父母上、下午工時應各減少1小時，方便接送孩子，如此應可以增加生育意願。

李茂盛指出，少子化問題嚴峻，應改善國人的經濟及居住狀況，因許多人沒有房子就不敢結婚、生孩子，呼籲政府應開放家有幼兒的家庭可以入住社會住宅，並降低租金，增加民眾生育率。

「每天工時減少1小時，可以減輕家長育兒的辛苦及壓力，但無助解決少子化問題。」新北市諮商心理師公會理事長羅惠群說，每天工時少1小時，可以讓父母有時間接送孩子，或有「喘一口氣」的時間，在運用時間上更有彈性，有助改善父母的身心狀況，促進親子關係，應給予支持與鼓勵，但若想解決少子化，僅具象徵意義、杯水車薪。

羅惠群說，若要增加民眾生育意願，應解決生活痛苦指數，首要需解決高房價，提高薪資待遇、減稅，或推動周休3日，以達真正減少工時；目前也有民眾擔心戰爭，美中台關係等不願生育。台北市減少工時新制提出後，企業有可能擬訂配套措施，如要求員工採責任制，即便提早下班，回家後仍需完成工作等，這方面相關單位應多注意。

至於，要減少父母接送孩子的時間，政府應鼓勵企業設置托嬰、托兒幼兒園等，方便員工托嬰、托兒，這才是有感的政策，讓父母不需下班後千里迢迢趕到保母家接孩子。羅惠群說，民眾生育孩子最先考量的就是高房價，但政府討論了這麼久仍無解決，年輕人連夢想都沒有了，怎麼可能想生孩子。