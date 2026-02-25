北市推育兒減少工時計畫 高雄考量產業結構差異暫不跟進
台北市長蔣萬安拍板推動育兒減少工時計畫，減少工資由市府提供8成補助。對此，高雄市政府今天表示，台北、高雄產業結構不同，勞工出勤方式也不同，所以採取多元措施促進勞工權益及兼顧產業發展，未來會持續審慎研議，滾動進行檢討。
北市3月1日領先全國，推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，只要企業不減薪，家長每天減少一小時工作，減少的工資由市府提供8成補助。
高市府回應指出，高雄長期致力協助親職勞工完善育兒及托育措施，依114年執行成效，100人以上企業完善托兒設施及措施比例己逾99%。
社會局部分，目前已設立29處定點計時托育據點，並預計於鳳山、楠梓等地持續增設，前金定點更首創全國提供24小時服務。為因應多元就業，114年5月起推動「小夜型定點托育」，提供朝10晚9的月托服務，家長可透過線上平台即時媒合多元托育服務型態，彈性支援育兒生活。
高市府表示，會參考各界意見，以及國內外多元友善育兒職場的措施與經驗，考量不同產業屬性勞工需求、合理經費配置及效益最大化等面向借鏡評估，持續研議與滾動適合高雄市產業的友善育兒職場政策。
