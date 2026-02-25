北市府推育兒爸媽工作減1小時 勞動部揭現有兩大新制

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安25日宣布「育兒減少工時」試辦計畫，家中有12歲以下子女、且確實有育兒需求的勞工，每日工時彈性減少一小時。對此，勞動部回應，性工法第19條已有相關措施，今年元旦起也已將「育嬰留停以日申請」及「家庭照顧假以小時請」兩大新制上路。

北市勞動局說明，「育兒減少工時」試辦計畫，申請期間從3月1日到6月30日，預計共補助約55家企業，由市府負擔減少工時所對應薪資八成，每名員工最高可獲1.5萬元，企業總補助上限為10萬元。

北市勞動局表示，計畫也規定企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。育兒減工時包括延後1小時上班或提早1小時下班，須確保員工薪資不受影響。

對此，勞動部表示，《性別平等工作法》第19條規定，受僱於僱用30人以上雇主之受僱者，為撫育未滿三歲子女，得向雇主請求：第一，每天減少工作時間一小時，減少之工作時間，不得請求報酬；或第二，調整工作時間。公司未滿30人之受僱者，經與雇主協商，雙方合意後得依規定辦理。

勞動部提醒，勞工若有家庭照顧需求，除了性工法第19條以外，今年元旦起也將「育嬰留停以日申請」及「家庭照顧假以小時請」兩大新制上路。

新制規劃勞工得以「日」為單位申請育嬰留職停薪，合併不超過30日，期間仍有8成薪資補貼；以及家庭照顧假與因照顧家人的事假，放寬得以「小時」為單位申請，且雇主不得因此扣發全勤獎金。

勞動部補充，有關獎勵小、微型企業雇主，給予勞工以日申請育嬰留停的獎勵金，尚未經立法院審議通過，因小微型企業獎勵金本項措施屬於2026年新增計畫，依預算法規定須待立法院預算審議完成，始得執行，勞動部將於立法院完成預算審查後，盡速辦理核定撥款作業。

