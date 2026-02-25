新聞幕後／蔣萬安參考南韓光州推育兒減工時計畫 核心關鍵曝光

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安3月1日起率先全國推「育兒減少工時計畫」，參考南韓光州育兒彈性工時推友善育兒施政。本報資料照片
北市長蔣萬安3月1日起率先全國推「育兒減少工時計畫」，參考南韓光州育兒彈性工時推友善育兒施政。本報資料照片

北市長蔣萬安3月1日起率先全國推「育兒減少工時計畫」，參考南韓光州育兒彈性工時推友善育兒施政。幕僚透露，蔣萬安從去年開始就透過民調、輿情，不斷思考如何減輕育兒負擔，從生生喝鮮乳及其擴大、免費營養午餐到育兒減少工時，重點是希望讓肯生育的民眾，感受政府支持。

不具名知情人士透露，促成蔣萬安這個育兒減少工時計畫其實有幾個契機，其實蔣萬安上任後，就很認真觀察相關育兒政策民調，並且請幕僚搜集相關輿情，認真思考很重要的一個關鍵，就是認知單一措施要提高生育率是不可能的，重點是「要讓肯生育的人，能感受到政府的支持。」

這名人士舉「生生喝鮮奶」政策為例，他說，蔣萬安知道，民眾不見得會為了一瓶鮮奶去生小孩，但重點是能不能感受到政府的心意，經過一個政策、一個政策堆疊起來，就能感受到政府支持生育的方向，所以從生生喝鮮奶、免費營養午餐等，都是一貫思維，家長需要什麼樣的支持，北市府會持續推出有感施政。

據了解，蔣萬安去年開始，就請幕僚去研究南韓、日本經驗，南韓今年全面實施「育兒期10點上班制」，最早於2022年在光州市試行，光州透過以小時為單位的工時減輕，由政府補助工資時數，達成實質育兒負擔減輕目標，成效相當不錯，各界都評價為正面制度，蔣萬安與幕僚、局處討論之後，研究可行方式，正式宣布政策上路。

根據北市研考會今天公布最新民調，研考會去年12月中旬針對市民對公托、婦幼醫療、育兒補助及設施等友善育兒政策做民調，北市受訪民眾81.7%支持「校校有公托」政策；學童營養照顧方面，79.5%對「生生喝鮮奶」政策表示滿意。

調查也顯示，市民最期待優先加強項目依序為：「提高育兒或托育補助」（48.8%）、「協助家長兼顧工作和帶小孩」（47.9%）。

