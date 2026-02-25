蔣萬安拍板育兒家長減工時補助 議員建議轉兩天家庭照顧假更彈性

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安宣布3月1日起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時，減少的工資由市府補助8成。記者林澔一/攝影
台北市長蔣萬安宣布3月1日起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時，減少的工資由市府補助8成。記者林澔一/攝影

台北市長蔣萬安本週市政會議拍板，今年3月1日起，台北市推動育兒減少工時計劃，對於家中育有12歲以下家長，只要企業在不減薪情況下，讓家長每天可減少一小時工時，減少的工資市府提供八成補助。不過議員認為，提早一小時下班未必能真正解決臨時需求，呼籲市府可以轉換成兩天的家庭照顧假，讓父母更彈性運用。

曾獻瑩指出12歲以下孩子在成長階段變化多、狀況多，家庭照顧需求具有不確定性，制度若能給予彈性假別，實際效益會高於每日固定縮短工時，且上班族工作型態不一定每天相同，有時提早一小時下班未必能真正解決臨時需求，若能將補助轉化為每月兩天的全薪家庭照顧假，並開放用小時為單位請假，讓父母在孩子臨時需要時彈性使用，例如學校臨時通知、孩子就醫、家長會等實際需求。

曾獻瑩說，若能參考這樣的設計等於一年增加24天家庭照顧假，對育兒家庭是具體支持，市府也可鼓勵父母善用這段時間，陪伴、照顧孩子，或強化親職能力，例如參與親子教育課程，讓這些時數發揮更積極功能，協助父母在育兒階段獲得支持與成長。

曾獻瑩表示，市府也應鼓勵企業市府補助之外自主加碼、提出更多友善措施。對於積極配合甚至擴大辦理的企業，由市府公開表揚與肯定，將有助提升企業參與意願，少子化問題嚴峻，育兒政策必須真正貼近家庭日常。市府既已編列預算推動補助，更應思考如何讓同樣的資源發揮更大的彈性與效益。

育兒

