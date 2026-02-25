蔣萬安拋育兒減少工時 104人力銀行提「三大項」籲企業留意配套

快訊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安宣布，今年3月1日開始，台北市推動「育兒減少工時計畫」；台中市政府表示，會審酌整體預算與財政狀況，審慎評估是否推動相關政策。圖／本報資料照片
台北市長蔣萬安拋出從3月1日起，領先全國推出「育兒減少工時計畫」。針對政策，104人力銀行指出，企業在實務面要留意三大配套，包含減少工時變成加班或轉嫁給同事，建議企業擬訂彈性工作指引，同時員工表現要以產出為導向，不僅是看工時。

北市府表示，該政策是只要登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、且有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時的措施（延後一小時上班或提早一小時下班），且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請，申請期間為3月1日至6月30日止。

104人力銀行指出，政府以實際政策協助家長兼顧育兒與職涯，降低企業導入友善育兒制度的成本障礙，有助於提升企業採用彈性工時的意願，不過，減少工時若要真正發揮效果，企業在實務面仍需留意三大配套。

104人力銀行表示，首先，需同步檢視工作量與流程配置，避免工時減少後反而造成加班或轉嫁同事負擔。其次，建議企業擬定彈性工作指引，包含任務管理、自主排班、遠距協作等機制，提升團隊整體運作效率。

最後，管理層需進行溝通與共識培養，對員工工作表現以產出為導向而不僅看工時，讓主管了解政策精神，避免對使用制度的同仁產生不必要的負面標籤。

