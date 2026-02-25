蔣萬安推育兒減工時計畫 桃市府：待了解細節再評估可行性
台北市長蔣萬安今宣布，3月1日起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，凡家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可減少1小時工時，所減少的工資由市府補助8成。對此，桃市府表示，已與北市府接洽，待取得詳細計畫內容後，再評估是否可行。
桃園市勞動局長李賢祥指出，桃園市產業結構與台北市大不相同，台北市以服務業為主，桃園工業占比達41.8%，勞工人口達116萬人，北市新政策過去未有前例。
李賢祥表示，已請同仁與台北市勞動局接洽，盼取得較詳細的計畫內容，包括如何推動執行、實施經費預估多少，以及對產業影響有多大；待取得詳細計畫並仔細了解後，再評估是否可行，希望好的政策能有好的結果，不要造成產業的負擔。
