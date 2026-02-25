蔣萬安力推育兒減少工時補助 中市府：視財政狀況審慎評估

台北市長蔣萬安今天宣布推出育兒減少工時計畫，育有12歲以下孩童的父母，每天可減少1小時工時，市府補助減少工資的八成。台中市勞工局表示，會審酌財政及整體預算配置情形，審慎評估相關政策的可行性，研議後續規畫方向。

勞工局指出，現行法規規定，勞工受雇於30人以上的企業、若有撫養不到3歲的子女，可以向雇主申請每天減少1小時工時，雇主不得拒絕或視為缺勤；若勞資雙方另有不減薪的約定，也屬於優於法令的措施，政府都尊重鼓勵。

勞工局說明，市府推動友善育兒與性別平權政策，目前已透過相關計畫鼓勵企業提供彈性上下班、遠距辦公、托兒津貼等措施，最高補助6萬元；為協助女性重返職場並兼顧家庭需求，市府也針對提供彈性工時職缺的雇主，每月最高補助3000元、最長12個月。

勞工局強調，未來將繼續精進各項友善育兒政策，會把台北市的相關措施納入整體評估，兼顧勞工需求、企業負擔與市府財政，審慎研議適合台中市的方案。