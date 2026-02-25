再度拒絕！蔣萬安推育兒減工時補助 台南不跟進「財源不如台北」

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市政府發言人田玲瑚。圖／市府提供
台南市政府發言人田玲瑚。圖／市府提供

台北市推出「育兒減少工時計畫」政策，南市府發言人田玲瑚表示，黃偉哲市長任內推動多項務實育兒友善政策，全市新增13處親子悠遊館，興建92座特色公園，其目的為爸爸媽媽打造親子空間、為孩子營造快樂成長學習、發展體能的環境。此外，市府也積極鼓勵企業提供彈性工時、育嬰留職停薪、家庭照顧假；同時推動企業托兒宣導會、減班休息補貼等，協助勞工平衡工作與育兒。「目前台南持續推動現行育兒友善相關政策，沒有要更新的計畫。」田玲瑚說。

田玲瑚指出，台北市「育兒減少工時計畫」更凸顯出當前《財政收支劃分法》（財劃法）對台南市的不公平待遇。根據財政部最新公告，2026年度中央普通統籌分配稅款，台北市獲配總額達1,149億元，淨增加額高達442億元；相較之下，台南市獲配總額僅491億元，淨增加額僅169億元。台北市光是「增加的額度」就是台南的約2.6倍，在如此龐大資源優勢下，台北市推動各項大規模社福政策自然游刃有餘；但台南市卻必須在極其有限的增額中，同時支應廣大偏鄉需求、基礎建設、教育醫療等多元支出，財政空間相對受限。

田玲瑚強調，台南的資源不如台北充裕，無法不斷推出「大撒幣式」的福利政策，但市府仍會善用有限資源，將每一分錢花在刀口上，持續推出各項育兒友善福利政策。也期待立法院能正視《財劃法》的公平性問題，讓各縣市都能夠享有同樣的福利措施。

台南市政府不跟進。記者吳淑玲／攝影
台南市政府不跟進。記者吳淑玲／攝影

