每月最少十天、每期至少三個月 蔣萬安公布補助每日減班1小時友善育兒

台北市長蔣萬安25日在市政會議宣布，台北市將領先全國，為了讓家中有12歲以下孩子的育兒家長得以安排職涯與育兒步調、接送孩子上下課，鼓勵企業讓這些家長每天可以減少1小時的工作，且只要企業在不減薪的情況下，市府將補助減少工時所對應薪資的8成，每家事業單位最高補助10萬元。

為了讓友善育兒不只是口號，而是可以落實的制度行動，參考南韓光州市推動育兒彈性工時的經驗，台北市勞動局依據台北市產業與就業型態進行調整，設計出符合本市需求的模式，推出全台首創的育兒減少工時方案。

為了讓這項計畫能協助到育兒家庭，勞動局表示，這項計畫規定企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施10日，且至少3個月，合計實施時數至少30小時。勞動局將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資的8成，而每名受僱者最高補助為1萬5,000元，每家事業單位的總補助上限為10萬元。

勞動局長王秋冬表示，許多家長在育兒階段，常面臨工作與家庭照顧難以兼顧的現實壓力，尤其是在孩子仍需接送與陪伴成長的時期，更需要制度上的支持。因此，推動本次計畫，正是希望協助企業體貼員工的實際需求，打造更友善的育兒職場環境，協助家長在孩子成長關鍵期多一點陪伴，也讓企業透過彈性制度提升員工向心力與穩定度。

有關育兒減少工時計畫內容，勞動局表示，凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、且有12歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時的措施（延後一小時上班或提早一小時下班），且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請，申請期間自3月1日開始。

勞動局表示，近年來ESG永續理念已成為企業治理的重要指標，其中「S（Social，社會責任）」，特別關注人力資本管理與勞工關係等，盼透過制度性的補助計畫，協助企業在兼顧營運的同時，也能支持育兒爸媽在孩子成長重要階段，有更多心力陪伴及照顧孩子，讓友善育兒成為職場能共同努力方向。