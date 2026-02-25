快訊

蔣萬安拋12歲以下爸媽減工時 人力銀行：雇主職場歧視多一個理由

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台北市長蔣萬安本周市政會議宣布，今年3月1日開始，台北市推動「育兒減少工時計畫」。圖／本報資料照片
台北市長蔣萬安本周市政會議宣布，今年3月1日開始，台北市推動「育兒減少工時計畫」。圖／本報資料照片

人力銀行表示，此一措施無助提升生育率，有助增加父母接送小孩機會。比較令人擔心的是，育嬰留停已讓雇主錄用時會考慮求職者生育意願，未來可能又多一個可能造成職場歧視理由。

yes求職網發言人楊宗斌表示，目前性平法規定僱用30人以上雇主，若有撫育未滿3歲子女，每天可減少1小時工時或調整工時（如提早1小時上班、提早1小時下班），另外家庭照顧假也可以小時計算，因此育有3歲以下子女者，已經有較多工時減少彈性，惟這兩者都是減少的工時，雇主可不給薪。

他說，台北市針對12歲以下子女提早一小時下班，對父母最有利之處是方便接送小孩，不過實務上很多7歲以上小孩都送安親班，親自接送不見得很多；若要真正增加親子互動，恐怕要周休三日才能達到效果，至於提升生育率，房價及生養費用才是重點。總而言之，新制對提高生育率助益不大，比較明顯效果是可以提早一個小時下班接送小孩。

至於企業會支持嗎？楊宗斌坦心，已經錄取者不會受影響，但未來面試求職者，雇主過去會因育嬰留停考慮錄用，未來則會增加考慮求職者是否有接送小孩需求，這些都是無形的職場歧視。至於勞工，不至於不敢提早下班，但是雇主交待的工作可能得帶回家繼續做，工作分量不會減少，只是工作地點改變。

