蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片
台北市長蔣萬安。圖／聯合報系資料照片

少子化嚴峻，北市長蔣萬安宣布3月1日起率先全國推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下孩子的育兒爸媽，每日可少一小時工時，減少的工資由市府八成補助。勞動局表示，計畫須為登記於北市的事業單位，且勞工設籍台北市，可延後一小時上班或提早一小時下班。

北市勞動局表示，只要是參與本計畫的事業單位，只要提供家中有十二歲以下子女、且確實有育兒需求的員工，每日彈性減少一小時工時，讓家長得以安排職涯與育兒步調、接送孩子上下課，市府將補助減少工時所對應薪資的八成，每家事業單位最高補助十萬元，由企業可勞動局提出補助申請，申請期間為三月一日至六月三十日止。

計畫也規定企業單位實施減少工時措施時，每月至少實施十日，且至少三個月，合計實施時數至少三十小時。勞動局將補助雇主每名受僱者在計畫期間，減少工時對應薪資的八成，而每名受僱者最高補助為一萬五千元，每家事業單位的總補助上限為十萬元。

勞動局長王秋冬表示，許多家長在育兒階段，常面臨工作與家庭照顧難以兼顧的現實壓力，尤其是在孩子仍需接送與陪伴成長的時期，更需要制度上的支持。因此，推動本次計畫，正是希望協助企業體貼員工的實際需求，打造更友善的育兒職場環境，協助家長在孩子成長關鍵期多一點陪伴，也讓企業透過彈性制度提升員工向心力與穩定度。

北市勞動局是參考南韓光州市推動育兒彈性工時的經驗，並依據台北市產業與就業型態進行調整，設計出符合北市需求的模式，推出全台首創的育兒減少工時方案。

北市勞動局勞資關係科長楊倍瑜表示，因計畫是首創，目前首波實施對象為設籍北市的事業單位、員工也必須是設籍北市的勞工，會先看看施行成效，再來視狀況看是否擴大適用範圍，北市府希望企業一同響應，會再與企業開座談會宣導，今年初步編列的補助預算約550萬元。至於有多少勞工受惠？目前較難預估。

至於責任制是否適用？楊說，只要是適用勞動基準法的勞工都可以適用，只要是使用變形工時調整過的勞工，當然也沒有問題，因為勞工的工時都還是在法定工時內。

企業反應，會希望企業一起來響應，會再與企業開座談會宣導，今年一年初步預算預估補助五百五十萬元。

凡是登記設立在台北市的事業單位，只要提供戶籍設籍於台北市、且有十二歲以下子女並確有親自接送需求的家長，子女送托於合格立案托育機構、居家托育（保母）或就讀國小，並實施每日減少工時的措施（延後一小時上班或提早一小時下班），且薪資不減，即可向勞動局提出補助申請，申請期間為三月一日至六月三十日止。

