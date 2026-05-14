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訪漢翔工會談國防自主 何欣純：力挺無人機產業發展

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
何欣純拜會漢翔工會（右）會後和工會理事長于正道及會務幹部一同合影。圖／何欣純辦公室提供
何欣純拜會漢翔工會（右）會後和工會理事長于正道及會務幹部一同合影。圖／何欣純辦公室提供

立法院日前通過在野版本7800億元國防軍購特別條例，與行政院1.25兆元版本差4700億元，外界關注對台中無人機、航太及精密製造產業升級轉型影響。民進黨市長參選人何欣純今拜會漢翔公司工會，與理事長于正道及幹部座談交流，強調國防安全與產業發展刻不容緩，呼籲朝野共同支持國防產業自主；未來若行政院提出無人機產業相關特別條例，應一致力挺。

何欣純表示，台中市長盧秀燕日前指國防軍購預算應待「川習會」後再議，自己並不認同。她指出，立法院已通過7800億元版本，與行政院原提1.25兆元差距高達4700億元，而這筆預算原可作為推動台灣產業轉型升級的重要動能，對台中航太、無人機、精密製造及其供應鏈更具關鍵意義，不應因政治因素延宕。

何欣純指出，漢翔為台灣航太產業龍頭，也是台中無人機國家隊的重要核心，具備航太級製造與國際合作經驗，能整合國內技術，建立符合國家標準的「非紅供應鏈」，推動國防自主並拓展國際市場。她強調，台中產業長期累積厚實技術基礎，目前最需要的是穩定的政府採購與政策支持，讓業者有訂單、有信心，進一步擴大投資、培育人才，銜接未來外銷機會。

漢翔工會理事長于正道表示，工會期盼1.25兆元國防軍購特別預算能回流國內，成為帶動國防自主、無人機產業與民生經濟的關鍵動能。漢翔具備研發、製造及整機整合能力，在無人機抗GPS干擾、產業鏈整合及國際合作方面亦具優勢，未來若政府政策方向更明確，將有能力扮演整合平台角色，帶動國內供應鏈共同升級，讓國防預算兼顧不對稱戰力與產業發展。

何欣純強調，若行政院後續提出無人機相關特別條例，朝野應不分黨派全力支持。她指出，此舉不僅攸關國家安全，更是台中航太與無人機產業升級的重要契機；她也呼籲盧秀燕市長、立法院副院長江啟臣及台中各黨派立委，應從國防與產業整體利益出發，共同支持相關政策推動。

軍購特別條例 何欣純 漢翔 無人機 川習會 盧秀燕

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