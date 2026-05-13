彈劾審查「已讀不回」 國民黨團：賴總統把國會監督當群組訊息滑掉？

立法院今天召開全院委員會，審查對賴清德總統彈劾案，不過賴總統本人並未出席。國民黨立院黨團表示嚴正譴責，持續依循法定程序推進審查，該負的責任，一分一毫都別想逃，請賴總統勇敢走出舒適圈，出來面對全國人民，別再當個已讀不回的「隱形人」。

國民黨團表示，立法院今天舉行第二次總統彈劾案審查會，依法邀請賴總統列席。然而，賴總統不僅再度缺席，更離譜的是行政程序的退化：今年1月首次審查時，總統府尚且發出正式公文回絕，這一次，面對立院的正式公文書，總統府竟直接「已讀不回」，連白紙黑字的官方回覆都省了。

國民黨團指出，堂堂國家元首，把國會監督當群組訊息滑掉？面對最高民意機關的法定程序，賴總統竟然玩起通訊軟體裡最讓人無奈的「不讀不回」。從幾個月前的「找藉口發文拒絕」，到現在的「連敷衍都懶得敷衍」，這到底是心虛不敢面對，還是對權力的傲慢已經到了極點？

國民黨團批，無視公文，就是踐踏憲政。把立法院的正式公文書當成廣告傳單一樣無視，這不是單純的缺席，這是對憲政體制與全國民意的公然藐視。鴕鳥心態解決不了問題，假裝沒看到也不會讓政治責任自動消失。

國民黨團強調，嚴正譴責賴總統逃避監督、視國會如無物的行徑。持續依循法定程序推進審查，該負的責任，一分一毫都別想逃。請賴總統勇敢走出舒適圈，出來面對全國人民，別再當個已讀不回的「隱形人」。