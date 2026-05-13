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賴總統：軍購條例被大打折扣 恐將削弱台灣自身安全

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀規模7800億元的軍購特別預算條例，和行政院版本1.25兆元在金額上有段落差。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，面對地緣政治的快速變化，若台灣未能強化自我防衛能力，恐將削弱自身安全，以及民主陣營整體嚇阻力量，進一步影響印太區域和平穩定。

賴總統指出，立法院通過的版本是一份大打折扣、缺乏整體性的版本，還可能是「看得到用不到」的條例，甚至是遭到美國國務院點名是「對中國共產黨的讓步」的做法。 

賴總統說，行政院原本提出1.25兆元的條例版本，涵蓋七大防衛能力建構，以及軍購、商購與委製等多元途徑，目標就是建立一套彼此支援、環環相扣的整體防衛體系。但在立法院在野黨團黨團聯手下，不僅將商購、委製與國防供應鏈等重要項目，通通排除在外，沒有完整納入整體規劃；同時也把預算規模下砍到7800億元，恐怕連對美軍購需求都未必足夠。 

賴總統表示，更令人憂心的是，這次特別條例中，新增有別於正常預算審查程序的規定，要求條例通過後，行政院須再次赴立法院進行報告，並經同意後才能夠編列預算。在野黨也將預算審查改成「一年一審」，這都可能會造成審議延宕、刪減、付款銜接困難等執行風險。 

賴總統指出，在野黨刪除的項目，包含無人機國產與委製、國防供應鏈建構、指管與決策輔助系統、國防自主委製與台美共同研發等關鍵內容。這些項目內容，都是台灣強化防衛韌性、建立不對稱戰力、支撐持久作戰能量的關鍵環節。 

賴總統說，要再次呼籲立法院朝野各黨團應站在強化國家安全、守護國人生活，以及帶動產業發展的立場上，能共同合作、重新審慎思考，支持國家防衛能力的完整建構，執政團隊也一定會積極因應，提出相關作為，全力支持國軍弟兄姊妹，持續向國際社會，展現台灣提升自我防衛的決心。

軍購條例 軍購 印太 賴清德

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