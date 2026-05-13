批賴總統加劇社會對立 黃建賓：彈劾是權力失衡的最後憲政防線

立法院今天進行第二次對賴清德總統提出彈劾案審查會，國民黨立委黃建賓於會中指出，民主國家最重要的核心價值就是權力必須受到監督，總統並非沒有責任，施政者更不能以民意為名、凌駕於憲政秩序之上。 在民主制度中，彈劾從來就不是輕率的政治口號，而是當權力失衡治理、人民所能依循的最後憲政防線。台灣的民主價值不在於誰永遠執政，而是在於任何執政者都必須接受人民的監督。

黃建賓提出五大面向質疑， 一、賴總統加劇社會對立，未能扮演團結國家的角色。總統最重要的責任之一不只是治理國家，更是凝聚社會。近年政治逐漸走向高爭議的對抗、社會氛圍緊繃，在不同政策與政治議題上朝野互信下降，支持與反對的界限被擴大，甚至出現強烈的敵我語境。尤其在罷免制度與政治動員的議題上，當國家元首多次強調制度性對抗的正當性時，也引發社會對政治是否鼓勵對立的疑慮。

黃建賓表示，二、行政與立法長期對立，導致憲政運作失衡。在民主憲政的設計中，行政與立法的制衡本是常態，前提是協商互信而非全面對抗。然而現階段行政院與立法院在多項重大政策長期陷入殭局，包括預算審查、財政制度調整、國會改革與國防政策等議題，幾乎陷入全政治對抗的模式，雙方互相指責、協商機制弱化；更值得關注的是，當行政體系以高度政治性的語言回應國會監督時，憲政互信進一步下降，使制度運作陷入低效率與高沖突的狀態，問題在於總統是否有能力、有意願扮演跨機關的協調者，而非對抗升級的推動者。

黃建賓說，三、兩岸論述持續引發爭議，升高區域風險。 台海和平穩定是全體國人共同利益，然而在現階段國際局勢與高度敏感的背景下，兩岸論述的方式與語境將直接影響區域的風險。賴總統的各項比喻與政治論述，容易被外界解讀為對抗性上升，進一步加深第一螺旋，使台灣處於更高不確定性的地緣政治環境中。

黃建賓指出，四、政治動員常態化，模糊國家與政黨的界限。民主政治可以競爭，但國家機器必須保持中立，今年來政治動員逐漸常態化，從大型的政策宣講、社會議題論述到網絡輿論操作，都呈現高度政治化的傾向。 當公共政策論述與政黨動員高度重叠時，社會容易出現標籤化與對立化的現象，使得理性討論空間逐漸壓縮；更關鍵的是，當不同意見者被快速貼上政治標籤時，台灣民主的多元性就會受到侵蝕。

黃建賓表示，五、民生改善不足，施政重心與人民期待落差擴大。政治最終目的應該回到人民生活，然而現實卻是房價高漲、薪資停滯、物價壓力、少子化與青年焦慮等問題嚴峻且未見根本性突破。許多年輕人努力工作難以累積資產，中小企業面對全球競爭性的壓力加劇，基層家庭感受到生活成本的持續上升，社會現實卻是量能過度集中對抗性議題，民生政策的結構性改革相對不足，當人民無法從政策中感受到改善時，對政府的信賴自然會逐步流失。