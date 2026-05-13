快訊

LINE免費貼圖5款！毛小孩集合 快用「勸敗買買圖」慫恿朋友瞎拼

台知名景點人潮雪崩！現場僅見5名遊客 攤販歇業、導遊直言：已不列行程

MLB／山本由伸挨3轟失5分 大谷開轟雙安救不了道奇4連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統上台2年國防預算暴增近2兆 馬文君：到底急什麼？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委馬文君。圖／聯合報資料照片
國民黨立委馬文君。圖／聯合報資料照片

軍購特別條例上周三讀通過匡列上限7800億元，國民黨立委馬文君指出，賴清德總統上台短短2年，國防經費大幅增加，已提出2項國防特別預算，今年國防公務預算加上特別預算近2兆元，中央政府總預算也才3兆多元，賴總統到底急什麼？國防預算年年創新高，有更清楚的戰略方向嗎？還只是包裝成國防名義浮濫支出？

馬文君表示，前總統馬英九任內，年度國防預算大多維持在3000多億元規模；前總統蔡英文期間，逐步提高到2024年的6068億元；到了賴清德總統任內，2025年度已提高到6470億元，今年度更一口氣編列高達9495億元，現在的國防支出，不只是史上最高，而且還在快速擴張。

馬文君說，每年都有編列國防「常規公務預算」，但除了年度預算之外，民進黨政府還不斷加碼特別預算，讓國防支出一層又一層往上疊，今年國防相關預算，甚至一次編3大塊，包括年度公務預算9495億元、強化韌性特別預算中國防約1100億元、軍購特別預算最後通過版本是7800億元。

馬文君表示，馬英九任內，國防預算多由常務公務預算編列，未提出大規模國防特別預算，而蔡英文8年曾編列兩項國防特別預算，其一是F-16V特別預算近2500億元，但目前未有任何一架戰機正式交付，其二是海空戰力提升特別預算，約2400億元。

馬文君質疑，賴總統上台短短2年，國防經費大幅增加，已提出2項國防特別預算，今年國防公務預算加上特別預算近2兆元，中央政府總預算也才3兆多元，國防預算年年創新高，有更清楚的戰略方向嗎？有更明確的建軍目標嗎？還是只剩下數字不斷膨脹，卻沒有人敢認真討論，哪些武器真正符合台海防衛需求、哪些採購符合成本效益、哪些又只是包裝成國防名義浮濫支出？

馬文君說，去年「韌性特別預算」就被揭露，拿去買高價座椅、整修泳池，甚至連視聽設備、瓶裝水都列入特別預算，關於特別預算的編列、使用如此浮濫，人民當然更有權利要求嚴格監督。她強調，她不反對國防，而是認為各項軍事採購，應該回歸年度預算編列送審，接受立法院監督。

國防預算 馬文君 軍購特別條例

延伸閱讀

政院不排除提二次軍購 許宇甄：預算還沒執行又提新條例「簡直土匪」

府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

國防預算遭大刪4700億 卓揆：將提三大補救方向

普發1萬法案已經一讀 政院仍持保留態度

相關新聞

賴總統上台2年國防預算暴增近2兆 馬文君：到底急什麼？

軍購特別條例上周三讀通過匡列上限7800億元，國民黨立委馬文君指出，賴清德總統上台短短2年，國防經費大幅增加，已提出2項國防特別預算，今年國防公務預算加上特別預算近2兆元，中央政府總預算也才3兆多元，賴總統到底急什麼？國防預算年年創新高，有更清楚的戰略方向嗎？還只是包裝成國防名義浮濫支出？

批賴總統加劇社會對立 黃建賓：彈劾是權力失衡的最後憲政防線

立法院今天進行第二次對賴清德總統提出彈劾案審查會，國民黨立委黃建賓於會中指出，民主國家最重要的核心價值就是權力必須受到監督，總統並非沒有責任，施政者更不能以民意為名、凌駕於憲政秩序之上。 在民主制度中，彈劾從來就不是輕率的政治口號，而是當權力失衡治理、人民所能依循的最後憲政防線。台灣的民主價值不在於誰永遠執政，而是在於任何執政者都必須接受人民的監督。

影／政院是否提二次軍購？民進黨團：若有的話是在補破網

立法院三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元，行政院長卓榮泰日前對此表示，會循有利途徑補足軍工產業自主發展。立法院民進黨團幹事長莊瑞雄今天表示，目前沒有訊息政院是否會提出二次軍購，但是若有的話是在補足軍工產業自主發展的破網。

綠委全缺席賴總統彈劾審查會 民進黨團：這種兒戲 不奉陪

立法院今進行第二次對總統提出彈劾案審查會，賴清德總統今依舊未現身立院，民進黨立委也全體缺席，僅藍白立委輪番上台炮轟。民進黨立院黨團稍早也表示，在野黨每天罵不夠，還要從立院發起政治鬥爭，「這種兒戲，我們就不奉陪了」，立院應該要多一點作為，每天這樣的政治鬥爭跟口水意義不大。

府院擬推動二次軍購條例補齊預算 在野批「土匪」

立法院三讀通過藍白共推的七千八百億元軍購特別條例，大砍政院版四千七百億元。行政院長卓榮泰昨預告，軍購三塊拼圖缺一不可，會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，優先補足國內軍工產業自主發展，遭在野立委批評土匪，應先依法準備專案報告，而非一再提款。

軍購預算未納入 卓揆：無人機國防產業不放棄

立法院日前三讀軍購特別條例，無人載具與ＡＩ系統等關鍵戰力未能納入。民進黨立委蔡易餘質詢時憂恐重創台灣無人機產業。行政院長卓榮泰表示，無人機產業台灣正逢其時，不論軍規或商用，國防相關產業不能放棄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。