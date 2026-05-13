賴總統上台2年國防預算暴增近2兆 馬文君：到底急什麼？

軍購特別條例上周三讀通過匡列上限7800億元，國民黨立委馬文君指出，賴清德總統上台短短2年，國防經費大幅增加，已提出2項國防特別預算，今年國防公務預算加上特別預算近2兆元，中央政府總預算也才3兆多元，賴總統到底急什麼？國防預算年年創新高，有更清楚的戰略方向嗎？還只是包裝成國防名義浮濫支出？

馬文君表示，前總統馬英九任內，年度國防預算大多維持在3000多億元規模；前總統蔡英文期間，逐步提高到2024年的6068億元；到了賴清德總統任內，2025年度已提高到6470億元，今年度更一口氣編列高達9495億元，現在的國防支出，不只是史上最高，而且還在快速擴張。

馬文君說，每年都有編列國防「常規公務預算」，但除了年度預算之外，民進黨政府還不斷加碼特別預算，讓國防支出一層又一層往上疊，今年國防相關預算，甚至一次編3大塊，包括年度公務預算9495億元、強化韌性特別預算中國防約1100億元、軍購特別預算最後通過版本是7800億元。

馬文君表示，馬英九任內，國防預算多由常務公務預算編列，未提出大規模國防特別預算，而蔡英文8年曾編列兩項國防特別預算，其一是F-16V特別預算近2500億元，但目前未有任何一架戰機正式交付，其二是海空戰力提升特別預算，約2400億元。

馬文君質疑，賴總統上台短短2年，國防經費大幅增加，已提出2項國防特別預算，今年國防公務預算加上特別預算近2兆元，中央政府總預算也才3兆多元，國防預算年年創新高，有更清楚的戰略方向嗎？有更明確的建軍目標嗎？還是只剩下數字不斷膨脹，卻沒有人敢認真討論，哪些武器真正符合台海防衛需求、哪些採購符合成本效益、哪些又只是包裝成國防名義浮濫支出？

馬文君說，去年「韌性特別預算」就被揭露，拿去買高價座椅、整修泳池，甚至連視聽設備、瓶裝水都列入特別預算，關於特別預算的編列、使用如此浮濫，人民當然更有權利要求嚴格監督。她強調，她不反對國防，而是認為各項軍事採購，應該回歸年度預算編列送審，接受立法院監督。