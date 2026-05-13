何欣純點名江啟臣未支持軍購預算 藍民代反嗆綠無人機產業跳過台中

立法院三讀通過藍白共推的7千8百億元軍購特別條例，大砍政院版4千7百億元。民進黨台中市長參選人、立委何欣純昨批評，其中有將近5千億元預算原本是會投注在台中無人機產業的發展，卻被在野黨給一刀斬斷。她點名市長選舉對手、立法院副院長江啟臣以「中立」為由缺席國防特別條例的表決，選擇缺席是假中立、真閃躲。對此，藍營女市議員今反嗆，綠營長期將國家重大產業資源排除在台中之外，到了選舉才造謠、抹黑江啟臣。

何欣純以她參觀台中的無人機公司田屋科技為例說，田屋科技過去多參與政府採購案，這次國防預算遭刪減，未來政府訂單恐怕大幅縮水。在她參訪的同時，公司創辦人正在美國積極爭取國際訂單。等於國內自己砍單，卻讓廠商自己拎一卡皮箱去國外苦苦搶單。我們應該當產業界的後盾，而不是冷眼旁觀。

何欣純說，為了守住台中無人機產業，她支持行政院研議提出「無人機產業相關特別條例草案」，同時也將向交通部溝通， 將神岡螺旋槳飛場等既有場域規畫成無人機訓練與測試基地，讓台中從基礎工業，進一步升級為無人機研發製造重鎮。她說，江啟臣過去在「立法院職權行使法」修法，還是預算案表決時，都曾出席投票，呼籲「台中立委」全力支持無人機產業相關特別條例草案，守住產業未來與國家安全。

但是幾位藍營女市議員黃馨慧、朱暖英、吳瓊華紛反嗆說，面對計畫流向不明、缺乏具體規畫且涉嫌空白授權的龐大軍事與無人機預算，藍白兩黨聯手在國會嚴格把關、依法擋下，是憲法賦予立委「看緊人民血汗錢」的神聖職責。民進黨刻意操作「不投票等於不支持國防、對不起台中」的惡意言論，圍剿江啟臣。

她們說，民進黨政府將無人機國家隊與「亞創中心」定錨在嘉義，另也撥170億元打造「亞灣2.0」把智慧科技研發重心全送給高雄，並把太空科技園區劃給屏東、智慧機器人重點發展直接給了台南，由國科會與國發會各投入高達百億元的巨額預算，全力打造「智慧機器人產業金三角」。這些動輒數百億元的國家級產業計畫中，身為製造業重鎮的台中完全被跳過，讓中台灣的精密機械與智慧製造企業只能靠自己拚命找出路。

反觀江啟臣早在今年二月就邀請AIT處長谷立言參訪「台中精機」，協助智慧製造與無人機零組件直接對接國際供應鏈，這才是默默實幹的作為。依照「立法院組織法」第3條規定，正副院長本就應遵循「公平中立原則」行使職權。