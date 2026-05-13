影／政院是否提二次軍購？民進黨團：若有的話是在補破網

立法院三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元，行政院長卓榮泰日前對此表示，會循有利途徑補足軍工產業自主發展。立法院民進黨團幹事長莊瑞雄今天表示，目前沒有訊息政院是否會提出二次軍購，但是若有的話是在補足軍工產業自主發展的破網。

莊瑞雄說明軍購是強化國家安全與強化不對稱戰力的特別條例，可惜的是藍、白立委大砍軍購特別條例預算，只把軍購當成網購買武器來看待，對台灣整個防衛體系造成很大影響，尤其對台灣軍工產業自主發展的影響，讓台灣無人機產業受影響，在台美軍事合作上主要就是防範中共的武力威脅，軍購條例可以維持台海穩定與西太平洋第一島鏈的穩定，所以川習會談軍購很合理，美國對台灣軍事上的支持不必過度解讀分化，至於台灣發展無人機產業，不僅可以國防自主，增加不對稱戰力，還可以增加另一個台灣兆元產業的發展，這次被在野黨砍掉預算，真是太可惜。