綠委全缺席賴總統彈劾審查會 民進黨團：這種兒戲 不奉陪

立法院今進行第二次對總統提出彈劾案審查會，賴清德總統今依舊未現身立院，民進黨立委也全體缺席，僅藍白立委輪番上台炮轟。民進黨立院黨團稍早也表示，在野黨每天罵不夠，還要從立院發起政治鬥爭，「這種兒戲，我們就不奉陪了」，立院應該要多一點作為，每天這樣的政治鬥爭跟口水意義不大。

民進黨立院黨團今開輿情回應記者會，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨最喜歡講賴清德總統毀憲亂政，但真正把整個憲政的設計癱瘓掉的，相信國人同胞很清楚，是誰封殺整個憲法法庭大法官人選，讓整個制度運作窒礙難行，至於總統要不要到國會裡，相信其自己的一個考量。

莊瑞雄說，在野黨每天罵不夠，還要從立法院來發起一個彈劾的政治鬥爭，相信不管是社會大眾或站在執政黨的立場，這種戲就不奉陪了，就像是國民黨主席鄭麗文要到中國去訪問時，行前也特別要求要跟賴總統來會面，「我們也回應說不必了」，鄭麗文一方面說朝野之間的對立太過於激烈，希望可以降溫。可是一邊講說要降溫，一邊講要對話，但國民黨立院黨團卻發動這樣的彈劾，彈劾程序在憲政體系裡面，是多嚴肅得事情，這種兒戲就不奉陪。

民進黨立院黨團書記長范雲補充，這場政治大戲已經淪為罵賴清德總統的一個比賽，連立法院長韓國瑜都覺得不值得主持，所以帶隊超過十個立委到歐洲訪問。

莊瑞雄則說，其實現在立法院應該關注的是符合民眾期待的總預算，趕快好好排審，海馬士5月底就要付款，立法院怎麼樣去解決這個迫在眉睫的問題，這個才是民眾希望立法院能多一點作為，不然每天輪為這樣的政治鬥爭跟口水，這種政治攻防意義不大。