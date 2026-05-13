卓揆：無人機國防產業不放棄

立法院日前三讀軍購特別條例，無人載具與ＡＩ系統等關鍵戰力未能納入。民進黨立委蔡易餘質詢時憂恐重創台灣無人機產業。行政院長卓榮泰表示，無人機產業台灣正逢其時，不論軍規或商用，國防相關產業不能放棄。

卓榮泰昨率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。針對立法院通過的軍購特別預算上限為七千八百億元，無人機相關項目被排除。嘉義縣作為無人機產業發展重心，設有亞洲無人機ＡＩ創新應用研發中心。

蔡易餘昨質詢時指出，此次軍購條例所編列商購、委製項目預算，被藍白砍近四千億元，對嘉義無人機的未來布局無疑是重傷害。行政院未來是否有其他規畫，以強化無人機產業的投入？

卓榮泰答詢表示，此次通過的國防特別條例中三大部分已被刪除，其中包含國防相關產業自主發展，而當中最重要的就是無人機產業。他也表示，雖然無人機產業在台灣起步慢，但近年來發展迅速，已在民主供應鏈上具有相當地位。

卓榮泰說，未來不論軍規或商用，或有更重大的需求時，全世界都很仰賴台灣迅速發展無人機相關產業，「我們正逢其時，有這個契機，可成為台灣相當大的產業發展。」他也強調，國防相關產業絕對不能放棄。