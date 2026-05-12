快訊

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

台積電季配息提高每股配7元！擢升李進賢升任資深副總

聽新聞
0:00 / 0:00

產業哀號！國內無人機預算遭大刪 何欣純籲：政府擴大採購助「轉骨」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長參選人、立委何欣純（中）參訪田屋科技。圖／何欣純提供
台中市長參選人、立委何欣純（中）參訪田屋科技。圖／何欣純提供

立法院日前通過在野版本7800億元國防特別預算，與行政院原提1.25兆元版本相差約4700億元。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今參訪台中太平「田屋科技」無人機公司，她痛批在野黨大刪國內無人機產業發展的預算，衝擊台中精密製造與中小微企業升級，盼中央提升國內採購量能，助產業「轉骨」。

何欣純今天前往台中太平田屋科技參訪，了解無人機雲台、通訊模組、馬達控制器等關鍵零組件與CNC切削加工技術。

她強調，無人機產業發展需要完整供應鏈，台中有最完整的精密製造產業，這次在野版本國防特別預算硬生生刪掉約4700億元，也等於刪掉台中產業升級轉型機會，連動影響台中成千上萬工作就業機會。若中央國內採購量能提升，台中有望從基礎工業升級為無人機研發製造重鎮。

田屋科技今由協理呂政源接待。田屋科技表示，創辦人暨總經理張成榮赴美國底特律參加「國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」全力爭取國際訂單，公司過去多參與政府採購案，這次國防預算遭刪減影響很大。

何欣純說，國內自己砍單，讓廠商自己拎一卡皮箱去國外搶單，未來一定支持行政院研議再提出無人機產業相關特別條例草案。

何欣純認為，無人機產業要發展，也需要合法、安全且便利的訓練與考照環境，台中有神岡螺旋槳飛場等既有場域，未來在確保飛行安全、合法合法前提下，未來將向交通部溝通協調，評估規更多無人機訓練或考照場域，擴大產業發展延伸到測試、人才培訓與應用。

何欣純強調，支持行政院研議再提出無人機產業相關特別條例草案，也呼籲台中立委全力支持，補足國防戰力缺口、推動台中產業轉骨升級，發揮台中製造及零組件加工的供應鏈實力，讓台灣無人機國家隊持續壯大，逐步逐步完善台灣無人機產業生態系。

台中市長參選人、立委何欣純（左）參訪田屋科技。圖／何欣純提供
台中市長參選人、立委何欣純（左）參訪田屋科技。圖／何欣純提供

台中市長參選人、立委何欣純（中）參訪田屋科技。圖／何欣純提供
台中市長參選人、立委何欣純（中）參訪田屋科技。圖／何欣純提供

何欣純 無人機 台中 軍購

延伸閱讀

軍購預算掀攻防 藍綠白互批台中無人機產業遭邊緣化

國防預算遭大刪4700億 卓揆：將提三大補救方向

翁章梁：軍購預算遭刪恐讓台灣無人機發展落後

軍購三讀通過…學者：4700億缺口若轉公務預算 恐擠壓既有軍事投資

相關新聞

產業哀號！國內無人機預算遭大刪 何欣純籲：政府擴大採購助「轉骨」

立法院日前通過在野版本7800億元國防特別預算，與行政院原提1.25兆元版本相差約4700億元。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今參訪台中太平「田屋科技」無人機公司，她痛批在野黨大刪國內無人機產業發展的預算，衝擊台中精密製造與中小微企業升級，盼中央提升國內採購量能，助產業「轉骨」。

政院不排除提二次軍購 許宇甄：預算還沒執行又提新條例「簡直土匪」

軍購特別條例上周五三讀通過上限匡列7800億元，執政黨不排除推二次軍購補足預算。國民黨立委許宇甄今說，行政院與國防部對二次軍購條例說法反覆，國防部對外宣稱不會再推出新的特別條例，行政院長卓榮泰卻又在院會中強調「一定會有作為」，內部步調不一，且尚未執行既有預算，就想著再提新的特別條例，行徑簡直比土匪還土匪。

區桂芝談對美軍購惹議 北一女：非受中國官媒採訪

北一女禁止教職員接受中國官媒採訪，但中國央視旗下新媒體「日月譚天」近日發布教師區桂芝受訪反對對美軍購影片。校方今天表示，發言出自台灣網路節目，非接受中國官媒採訪。

川普表明對台軍售是川習會籌碼 牛煦庭：重大國安變數

川習會即將登場，台灣議題恐上談判桌。國民黨立法院黨團今要求，政府必須立即盤點國際局勢及產業衝擊，政院也應提出川習會後國安風險評估專案報告，更要求賴清德總統在川習會前開記者會向美方喊話。國民黨立委牛煦庭也示警，美國總統川普已明確表達對台軍售是談判籌碼，對台來說是重大國安變數。

民眾黨團：不是不支持國防 年度及特別軍費預算達1.7兆

立法院上週五通過規模7800億元的軍購特別預算條例，行政院長卓榮泰表示，會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，優先補足國內軍工產業自主發展。民眾黨立委洪毓祥今表示，軍購條例編列7800億元特別預算，但年度預算國防部就有約9500億元，加起來共有約1兆7000萬元，在野黨有給足夠預算，但政府不應當自己的錢亂花。

軍購被砍4700億元 卓榮泰喊補救：要挽回人民信心、國際信賴

立法院會上周三讀通過軍購特別條例，預算上限匡列金額新台幣7800億元。行政院長卓榮泰今天表示，現在不僅要補救預算、國家主權跟安全，而且要挽回人民信心、國際社會對台灣的信賴，政府會依照憲法精神及預算法規定尋求「最有利途徑」向立法院爭取補足三大拼圖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。