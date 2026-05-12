產業哀號！國內無人機預算遭大刪 何欣純籲：政府擴大採購助「轉骨」

立法院日前通過在野版本7800億元國防特別預算，與行政院原提1.25兆元版本相差約4700億元。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今參訪台中太平「田屋科技」無人機公司，她痛批在野黨大刪國內無人機產業發展的預算，衝擊台中精密製造與中小微企業升級，盼中央提升國內採購量能，助產業「轉骨」。

何欣純今天前往台中太平田屋科技參訪，了解無人機雲台、通訊模組、馬達控制器等關鍵零組件與CNC切削加工技術。

她強調，無人機產業發展需要完整供應鏈，台中有最完整的精密製造產業，這次在野版本國防特別預算硬生生刪掉約4700億元，也等於刪掉台中產業升級轉型機會，連動影響台中成千上萬工作就業機會。若中央國內採購量能提升，台中有望從基礎工業升級為無人機研發製造重鎮。

田屋科技今由協理呂政源接待。田屋科技表示，創辦人暨總經理張成榮赴美國底特律參加「國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」全力爭取國際訂單，公司過去多參與政府採購案，這次國防預算遭刪減影響很大。

何欣純說，國內自己砍單，讓廠商自己拎一卡皮箱去國外搶單，未來一定支持行政院研議再提出無人機產業相關特別條例草案。

何欣純認為，無人機產業要發展，也需要合法、安全且便利的訓練與考照環境，台中有神岡螺旋槳飛場等既有場域，未來在確保飛行安全、合法合法前提下，未來將向交通部溝通協調，評估規更多無人機訓練或考照場域，擴大產業發展延伸到測試、人才培訓與應用。

何欣純強調，支持行政院研議再提出無人機產業相關特別條例草案，也呼籲台中立委全力支持，補足國防戰力缺口、推動台中產業轉骨升級，發揮台中製造及零組件加工的供應鏈實力，讓台灣無人機國家隊持續壯大，逐步逐步完善台灣無人機產業生態系。

台中市長參選人、立委何欣純（左）參訪田屋科技。圖／何欣純提供