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政院不排除提二次軍購 許宇甄：預算還沒執行又提新條例「簡直土匪」

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

軍購特別條例上周五三讀通過上限匡列7800億元，執政黨不排除推二次軍購補足預算。國民黨立委許宇甄今說，行政院與國防部對二次軍購條例說法反覆，國防部對外宣稱不會再推出新的特別條例，行政院長卓榮泰卻又在院會中強調「一定會有作為」，內部步調不一，且尚未執行既有預算，就想著再提新的特別條例，行徑簡直比土匪還土匪。

許宇甄指出，三讀通過的軍購條例，相較行政院原先主張的1.25兆元版本，修正版雖規模調整，卻是守護民主監督與財政紀律的必要紅線。她質疑，國防部對外宣稱不會再推出新的特別條例，卓榮泰卻又在院會中強調「一定會有作為」，這種一人一把號、各吹各的調，顯見民進黨內部根本尚未達成共識。

許宇甄說，政府一方面向美方承諾會給足國防經費，另一方面卻想以此壓力逼迫立法院吞下缺乏細項的巨額預算，將國防當成空白支票的作法，完全無視代議政治的預算審核權，右動輒將反對者貼上中共同路人或扯國防後腿的政治標籤，尚未執行既有預算，就想著再提新的特別條例，行徑簡直比土匪還土匪。

許宇甄強調，國防預算應精準建軍，而非漫天喊價，國防部不應只想著拿特別預算當捷徑。此次通過的7800億元版本明定第一階段3000億元優先編列具體項目，剩餘的4800億元必須等美方正式核定出售並取得發價書（LOA）後，再據實編列。特別條例不應成為常態，若有軍購需求，政府完全可以透過每年常態預算進行編列，而非不斷透支子孫的財富。

許宇甄認為，美國對台軍售延宕問題嚴重，從魚叉飛彈到F-16V，許多項目連時程都說不清楚，政府卻要求一次給足1.25兆元，這本質上就是先簽本票、內容日後再填。若連採購數量、單價與交貨日期都無法說明，人民憑什麼無條件埋單？國防預算可以增加，但絕不能沒有界線。

許宇甄 軍購特別條例 國防預算

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