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區桂芝談對美軍購惹議 北一女：非受中國官媒採訪

中央社／ 台北12日電
北一女教師區桂芝。聯合報資料照片
北一女教師區桂芝。聯合報資料照片

北一女禁止教職員接受中國官媒採訪，但中國央視旗下新媒體「日月譚天」近日發布教師區桂芝受訪反對對美軍購影片。校方今天表示，發言出自台灣網路節目，非接受中國官媒採訪。

北一女教師區桂芝去年以台北市立第一女子高級中學教師職稱接受中國中央電視台訪問，批評總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對中國親人。相關言論遭民眾檢舉後，北一女公告禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪。

不過，中國官媒央視旗下新媒體「日月譚天」近日發布區桂芝受訪影片，她在影片中反對對美軍購，聲稱「台灣人就是中國人」等，再度引發爭議。

對於區桂芝疑似違規行為，北一女今天回應，經查，區桂芝對軍購的發言是出自8日晚間8時於台灣「玉山網路電視台」所製播的「政壇風雲湧 夜探將軍府」節目，並非接受中國官媒採訪。

北一女去年公告指出，北一女校風自由民主，在不違反法律規定前提下，包容多元意見並尊重不同立場，但考量目前兩岸政治關係緊張，為避免衍生不必要困擾，即日起禁止教職員工接受中國官媒採訪。台北市教育局當時表示，在教育中立下，教育局尊重教師專業自主權並捍衛言論自由。

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