區桂芝談對美軍購惹議 北一女：非受中國官媒採訪

立法院上週五通過規模7800億元的軍購特別預算條例，行政院長卓榮泰表示，會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，優先補足國內軍工產業自主發展。民眾黨立委洪毓祥今表示，軍購條例編列7800億元特別預算，但年度預算國防部就有約9500億元，加起來共有約1兆7000萬元，在野黨有給足夠預算，但政府不應當自己的錢亂花。

2026-05-12 11:35