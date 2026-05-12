川普表明對台軍售是川習會籌碼 牛煦庭：重大國安變數

川習會即將登場，台灣議題恐上談判桌。國民黨立法院黨團今要求，政府必須立即盤點國際局勢及產業衝擊，政院也應提出川習會後國安風險評估專案報告，更要求賴清德總統在川習會前開記者會向美方喊話。國民黨立委牛煦庭也示警，美國總統川普已明確表達對台軍售是談判籌碼，對台來說是重大國安變數。

國民黨團書記長林沛祥說，若川習會後美中出現緩和訊號，對台灣最直接衝擊有3層面，其一是民進黨政府將戰略建立在美中全面對抗前提，如果美國開始調整戰略節奏，甚至要求盟友降低區域風險，台灣現在兵役、軍購、能源、民防、供應鏈安全，有沒有同步調整能力？是否能避免台灣成為升溫點

林沛祥指出，其二是外交層面，若川習會後美中恢復部分高層合作機制，台灣的外交空間必定受到壓力，台灣是否還能維持現在的國際能見度？最後是經貿層面，如果川習會後美中關稅、科技限制、供應鏈政策出現調整，台灣出口產業將立即受到牽動。尤其近期護國神山群陸續赴美投資、美國農產品開放壓力越來越大、軍售金額年年提高，那麼在美中展開重新談判前，賴政府到底有沒有提前幫台灣談判？還是台灣只是不斷地單向付出？

林沛祥批評，民進黨政府最大問題，就是在宣傳上永遠樂觀，但準備上永遠不足。從能源政策、兩岸經貿、出口市場到產業韌性，看不到完整風險備案。每天只看到帶風向、政治攻防跟意志、跟意識形態治國。因此黨團提出4項具體要求，包括行政院立即提出「川習會後國安風險評估專案報告」、要求賴清德總統在川習會前開記者會，向美方喊話、外交部與國安會立即盤點國際局勢及行政院啟動產業衝擊應變機制。

牛煦庭則提及，外媒曾屢次披露，美方本應發布的第二波對台軍售發價書延遲公布，如今川普在出發前明確表達此事是談判籌碼，將是非常大變數，明確違反1982年美國對台政策6項保證，過去大家習以為常或台美相關的默契，很有可能在這次會談被提出、討論，甚至被打破，這對台灣來講是重大的國安變數。

徐巧芯表示，川普2月曾表示將與習近平討論台灣軍售，最近一次公開發言也說，對台軍購會成為在談判桌上焦點之一，這也是為什麼在野黨一再強調要有發價書，民進黨政府卻沒有察覺川習會情勢，甚至希望在軍購條例放水，且美國對台政策6項保證，其中一項是美國對台軍售不會徵詢中國大陸的意見，請問賴清德總統、國防部、外交部、民進黨，對於6項保證被破壞有沒有應對方案？