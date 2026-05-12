快訊

飯店、廁所、住家都有風險！針孔攝影機可能藏在哪、如何自保一次看

美國丹麥密談曝光！格陵蘭擬增設3美軍基地 傳「列入美領土」

淡江大橋未開通就硬闖 24歲騎士「搶頭香」遭攔慘吞4張罰單

聽新聞
0:00 / 0:00

川普表明對台軍售是川習會籌碼 牛煦庭：重大國安變數

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
川習會登場前夕，國民黨立法院黨團今開記者會向執政黨提4項要求。記者劉懿萱／攝影
川習會登場前夕，國民黨立法院黨團今開記者會向執政黨提4項要求。記者劉懿萱／攝影

川習會即將登場，台灣議題恐上談判桌。國民黨立法院黨團今要求，政府必須立即盤點國際局勢及產業衝擊，政院也應提出川習會後國安風險評估專案報告，更要求賴清德總統在川習會前開記者會向美方喊話。國民黨立委牛煦庭也示警，美國總統川普已明確表達對台軍售是談判籌碼，對台來說是重大國安變數。

國民黨團書記長林沛祥說，若川習會後美中出現緩和訊號，對台灣最直接衝擊有3層面，其一是民進黨政府將戰略建立在美中全面對抗前提，如果美國開始調整戰略節奏，甚至要求盟友降低區域風險，台灣現在兵役、軍購、能源、民防、供應鏈安全，有沒有同步調整能力？是否能避免台灣成為升溫點

林沛祥指出，其二是外交層面，若川習會後美中恢復部分高層合作機制，台灣的外交空間必定受到壓力，台灣是否還能維持現在的國際能見度？最後是經貿層面，如果川習會後美中關稅、科技限制、供應鏈政策出現調整，台灣出口產業將立即受到牽動。尤其近期護國神山群陸續赴美投資、美國農產品開放壓力越來越大、軍售金額年年提高，那麼在美中展開重新談判前，賴政府到底有沒有提前幫台灣談判？還是台灣只是不斷地單向付出？

林沛祥批評，民進黨政府最大問題，就是在宣傳上永遠樂觀，但準備上永遠不足。從能源政策、兩岸經貿、出口市場到產業韌性，看不到完整風險備案。每天只看到帶風向、政治攻防跟意志、跟意識形態治國。因此黨團提出4項具體要求，包括行政院立即提出「川習會後國安風險評估專案報告」、要求賴清德總統在川習會前開記者會，向美方喊話、外交部與國安會立即盤點國際局勢及行政院啟動產業衝擊應變機制。

牛煦庭則提及，外媒曾屢次披露，美方本應發布的第二波對台軍售發價書延遲公布，如今川普在出發前明確表達此事是談判籌碼，將是非常大變數，明確違反1982年美國對台政策6項保證，過去大家習以為常或台美相關的默契，很有可能在這次會談被提出、討論，甚至被打破，這對台灣來講是重大的國安變數。

徐巧芯表示，川普2月曾表示將與習近平討論台灣軍售，最近一次公開發言也說，對台軍購會成為在談判桌上焦點之一，這也是為什麼在野黨一再強調要有發價書，民進黨政府卻沒有察覺川習會情勢，甚至希望在軍購條例放水，且美國對台政策6項保證，其中一項是美國對台軍售不會徵詢中國大陸的意見，請問賴清德總統、國防部、外交部、民進黨，對於6項保證被破壞有沒有應對方案？

牛煦庭 川習會 國安 軍購

延伸閱讀

影／川習恐邊談邊交易 藍批賴政府無實質備案只會樂觀宣傳

川普提要與習近平談對台軍售 學者：應會流於各說各話

川普將與習近平談對台軍售！美媒：恐踩雷根「對台六項保證」紅線

美媒預測川習會對台灣最佳劇本！專家示警：需提防川普1習慣

相關新聞

區桂芝談對美軍購惹議 北一女：非受中國官媒採訪

北一女禁止教職員接受中國官媒採訪，但中國央視旗下新媒體「日月譚天」近日發布教師區桂芝受訪反對對美軍購影片。校方今天表示，發言出自台灣網路節目，非接受中國官媒採訪。

政院不排除提二次軍購 許宇甄：預算還沒執行又提新條例「簡直土匪」

軍購特別條例上周五三讀通過上限匡列7800億元，執政黨不排除推二次軍購補足預算。國民黨立委許宇甄今說，行政院與國防部對二次軍購條例說法反覆，國防部對外宣稱不會再推出新的特別條例，行政院長卓榮泰卻又在院會中強調「一定會有作為」，內部步調不一，且尚未執行既有預算，就想著再提新的特別條例，行徑簡直比土匪還土匪。

川普表明對台軍售是川習會籌碼 牛煦庭：重大國安變數

川習會即將登場，台灣議題恐上談判桌。國民黨立法院黨團今要求，政府必須立即盤點國際局勢及產業衝擊，政院也應提出川習會後國安風險評估專案報告，更要求賴清德總統在川習會前開記者會向美方喊話。國民黨立委牛煦庭也示警，美國總統川普已明確表達對台軍售是談判籌碼，對台來說是重大國安變數。

民眾黨團：不是不支持國防 年度及特別軍費預算達1.7兆

立法院上週五通過規模7800億元的軍購特別預算條例，行政院長卓榮泰表示，會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，優先補足國內軍工產業自主發展。民眾黨立委洪毓祥今表示，軍購條例編列7800億元特別預算，但年度預算國防部就有約9500億元，加起來共有約1兆7000萬元，在野黨有給足夠預算，但政府不應當自己的錢亂花。

軍購被砍4700億元 卓榮泰喊補救：要挽回人民信心、國際信賴

立法院會上周三讀通過軍購特別條例，預算上限匡列金額新台幣7800億元。行政院長卓榮泰今天表示，現在不僅要補救預算、國家主權跟安全，而且要挽回人民信心、國際社會對台灣的信賴，政府會依照憲法精神及預算法規定尋求「最有利途徑」向立法院爭取補足三大拼圖。

補齊軍購三塊拼圖 卓榮泰：將在憲法、預算法規定尋求有利途徑

立法院三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元，各界關注府院將採另提特別條例、追加預算，還是編入年度預算補足。行政院長卓榮泰12日說，軍購三塊拼圖缺一不可，會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，優先補足國內軍工產業自主發展。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。