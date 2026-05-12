民眾黨團：不是不支持國防 年度及特別軍費預算達1.7兆

立法院上週五通過規模7800億元的軍購特別預算條例，行政院長卓榮泰表示，會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，優先補足國內軍工產業自主發展。民眾黨立委洪毓祥今表示，軍購條例編列7800億元特別預算，但年度預算國防部就有約9500億元，加起來共有約1兆7000萬元，在野黨有給足夠預算，但政府不應當自己的錢亂花。

民眾黨立法院黨團今舉行「『石部相瞞』賴政府當官好輕鬆」記者會。總召陳清龍會後受訪時表示，卓榮泰現在最該做的事就是盡快準備做專案報告，軍購條例通過後，卓榮泰不要忘記第6條明定，在立法院籌編預算前，行政院長要先到立法院做專案報告。第6條第3項也明定報告內容跟項目，包括過去5年採購情形、本次採購項目跟既有規劃關聯性、裝備籌獲期程及成本、後續人員及後勤通訊維持，以上完整內容卓榮泰應好好準備。

陳清龍指出，過程中聽到行政院、國防部、民進黨都說軍購非常緊急，民眾黨也願意請立法院副院長江啟臣盡快召集黨團協商，把時間挪給卓榮泰做專案報告，時間若這麼緊急，這週五就可以請副院長召集協商。

至於行政院可能提出第二次軍購條例，陳清龍說，民眾黨在審查過程中已明確表達，7800億特別預算已經足夠，因此才請卓榮泰儘速做專案報告；至於台美技術合作部分，民眾黨也提出附帶條例且已通過，因此技術合作的600億元也不會有問題。民眾黨呼籲委製跟商購回歸一般公務預算，是因國防預算規模龐大，行政院絕對可以做到。希望行政院做正確可受國會監督的項目，而不是一直想辦法透過特別條例、特別預算，當成提款機。

洪毓祥說明，軍購條例編列7800億元特別預算，但年度預算國防部就有約9500億元，加起來共有約1兆7000億元，也等於總預算的三分之一。在野黨不是不支持國防，只是希望商購委購回歸一般預算。包括今年散落在各部會的一般預算有70億元，過去投入的則有298億元，加起來共有370億元，這樣無人機還發展不起來，到底是政府有問題，還是廠商真的不行？在野黨有給足夠預算，但政府不應當自己的錢亂花。

有媒體問到，國民黨近期主張普發現金一萬元，民眾黨看法為何？陳清龍表示，這一萬元是針對中東戰爭引發物價波動所發放，很明顯民眾有受到物價影響，主計處也有公布歲計賸餘有一千多億，因此有超徵、還稅於民是政府應該做的。至於有關普發一萬元議題，民眾黨會來審慎討論。