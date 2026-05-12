區桂芝對中媒談軍購 卓榮泰：老師不宜強烈政治表態

北一女教師區桂芝表態反對對美軍購，稱台灣人若承認是中國人「和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」。行政院長卓榮泰今天說，老師這麼強烈的政治立場表態，「我個人認為不宜」，教育部應跟學校、老師進行必要的溝通。

區桂芝日前接受中國央視新媒體節目訪問，反對台灣對美軍購，聲稱「台灣人就是中國人，如果我們承認這一點，和平就來了，一毛錢軍費也不用花了」。對此陸委會表示，北一女去年曾公告禁止教職員工接受中共所屬媒體採訪，應該妥適處理區桂芝再度配合中共宣傳的行為。

立法院會上午繼續進行施政總質詢。民進黨立委張宏陸質詢，北一女老師區桂芝的言論，陸委會已經說教育部應處理，行政院是否會督促教育部處理。

卓榮泰答詢說，校園裡的教育問題，當然希望尊重老師，但是如果一個老師的言論，跟國家現在的政策大幅不同、嚴重挑戰時，教育部應該跟學校、老師進行必要的溝通。

卓榮泰說，老師影響很多來自不同家庭學生，會造成不同意見在校園裡爭論，這都不適當。老師這麼強烈的政治立場表態，「我個人認為不宜」，要請教育部跟學校對這名老師做行為上、教學上、言論上的溝通。

張宏陸表示，對老師的言論都尊重，但接受媒體採訪，就有政治進入校園的味道。如果所有老師都這樣，在校園一直講自己的立場，教育體系會亂掉。教育部要處理、不能拖。

卓榮泰回應張宏陸的建議，「我們一定這樣處理」。台灣不是一元化的教育，要啟發學生自發性的想法、建立人格獨立思考，而不是用政治力量灌輸給學生，這樣絕對不好，民主社會絕對不應有這樣的現象存在。