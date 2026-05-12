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軍購被砍4700億元 卓榮泰喊補救：要挽回人民信心、國際信賴

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰列席備詢。圖／聯合報系資料照片
立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長卓榮泰列席備詢。圖／聯合報系資料照片

立法院會上周三讀通過軍購特別條例，預算上限匡列金額新台幣7800億元。行政院長卓榮泰今天表示，現在不僅要補救預算、國家主權跟安全，而且要挽回人民信心、國際社會對台灣的信賴，政府會依照憲法精神及預算法規定尋求「最有利途徑」向立法院爭取補足三大拼圖。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委林宜瑾質詢時指出，中國對台灣的無聲入侵早已展開，國民黨立委砍光我國無人機預算，「台灣哪裡最痛就往哪裡下刀」，中國甚至破壞我國健康人權，表明不讓台灣參加第79屆世界衛生大會，詢問行政院對此有何看法。

卓榮泰答詢時說，台灣有高科技製造的領先技術地位，同時又身處地緣政治的非紅供應鏈，「曾幾何時，台灣可以討論進入軍工產業的國際鏈？以前從來沒有」，就是因為有這麼好的機會，政府編列1.25兆元特別條例，當中就包含台灣之盾、精準擊殺鏈及本土軍工產業三大拼圖。

卓榮泰表示，國家安全不能再推遲，國際合作無法再延宕，軍工產業發展也不能放棄，立法院通過7800億元特別條例，「非常遺憾，偏偏就少了這一塊」，希望朝野能夠團結一致、共同守護國家主權，政黨對內可以競爭，但是在國家主權跟安全方面應該合作，國際社會才能對台灣有更多信賴、更多合作，我國也才能掌握到這樣的契機。

林宜瑾指出，中國侵略台灣有兩大軸線，分別為軍事跟論述，在野黨立委把軍購特別條例打到骨折，白宮官員直言對此感到非常失望，國民黨主席鄭麗文大喊「台灣海峽是內海」，國民黨立委破壞軍購條例審查，行政院所謂的「挽回人民信心與國際信賴」具體作為是什麼。

卓榮泰說，現在不僅要補救預算、國家主權跟安全，而且要挽回人民信心、國際社會對台灣的信賴，政府現在必須要有的作為，首先是向友盟請求多一些耐性，「給我們多一些時間，讓我們能夠完成國內程序」，再來是呼籲國內軍工產業站出來，為產業發展需求與政府密切合作。

卓榮泰還說，行政院將盤整4700億元相關缺失，依照憲法精神跟預算法尋求內容、程序及時效最有利的途徑，再向立法院爭取補足這三塊拼圖。

此外，林宜瑾也關切聯合國2758號決議議題，點名中國外交部長王毅刻意扭曲內容，在野黨立委持續跟國際社會唱反調，導致立法院遲遲未能協商共同表態。卓榮泰表示，歷史的事實跟真相就是如此，「不是誰拳頭大，誰就代表正義或正確的一方」，總統府、行政院及外交部過去也都有相關說法，然而現在立法院的結構就是如此。

卓榮泰說，希望國會站在國家一體的立場，對於國家重要政策提出「對歷史有交代、對子孫有保障」的講法，自己跟立法院長韓國瑜不用喊話，為了國家安全跟利益可以經常對話，「希望韓院長也能夠有這樣的對話。」

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