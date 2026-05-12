國防預算遭大刪4,700億 卓揆：將提出三大補救方向

行政院先前提出1.25兆國防特別條例，不過卻遭在野黨阻攔，最終立法院通過的版本為7,800億元，其中刪除最重要的無人機產業扶植相關預算，行政院長卓榮泰12日表示，現在要補救的不只是預算本身，而是國家主權與國家安全，並提出三大補救方向，包括向國際友人請求更多耐心、呼籲國內軍工相關產業站出來、並依照憲法精神與預算法規定尋求最有效的救濟方式。

立法院會上午繼續進行施政總質詢，會中民進黨立委林宜瑾指出，中國現在幾乎是「台灣哪裡痛，就往哪裡打」，也在國防產業上施壓，在野黨把軍購特別條例「打到骨折」，第一時間美國國務院就表態，認為若有人拖延台灣規劃好的防衛經費，就是在向中國讓步，白宮官員也對台灣被刪減4,700億元軍購特別預算表達失望。

卓榮泰說，台灣現在正處於一個非常關鍵的時代。我們剛好擁有高科技製造的領先技術與地位，同時在國際地緣政治以及非紅供應鏈需求之下，也迎來一個前所未有的契機，讓台灣有機會進入國際軍工產業鏈，過去從來沒有這麼好的機會，因此這次1.25兆元特別條例與特別預算裡面，有三塊重要拼圖。

首先，打造「台灣之盾」，保護台灣；第二，引進高科技與AI，形成精準擊殺鏈，保護台灣；第三，壯大本土軍工產業與相關供應鏈，這一塊尤其重要。卓揆說，所以對國際社會，行政院必須提出的是，國家安全不能再延遲、國際合作不能再延宕、軍工產業發展也不能放棄，非常遺憾的是，7,800億元的特別預算當中，偏偏就少了這一塊。

卓榮泰說，希望朝野能團結一致守護國家主權，政黨可以在內部競爭，但在國家主權與安全上，應該要合作，這樣國際才會對台灣有更多信賴，也才會有更多合作機會，讓我們掌握這樣的契機。

林宜瑾追問，一方面有人在中國喊「台灣海峽是中國內海」，另一方面又在國內發動軍購審查與刪減。有人認為，這等於是在幫助中國，不需要一顆子彈，就能削弱台灣的軍力建構，要挽回人民信心與國際信賴，具體作法是什麼？

卓榮泰提出，現在要補救的，不只是預算本身，而是國家主權與國家安全；要挽回的是人民信心，以及國際社會對台灣的信賴。現在必須做三件事，第一，要向國際友人請求更多耐心，給台灣多一些時間完成國內程序；第二，要呼籲國內軍工相關產業站出來為自己的產業發展需求，與政府密切合作，提出長遠且可行的規劃。

第三，對於目前被刪減的4,700億元部分，將會依照憲法精神與預算法規定，尋求內容、程序與時效上最有效的救濟方式，再向立法院爭取補足這三塊拼圖中最重要的一塊。

此外，林宜瑾也提到接下來談到太空發展。副總統蕭美琴曾表示，即使台灣起步較晚，也不會缺席全球太空發展。國科會主委吳誠文日前也提到，美國登月計畫台灣一定會參與。目前外界還看不到明確預算與規劃，對於美國登月計畫中，台灣具體將如何參與？

卓榮泰表示，目前政府有「第三期太空計畫」，其中已編列約14.61億元預算，包含4項探月科學相關規劃，並與美國阿提米絲（Artemis）計畫合作。

國科會主委吳誠文補充說明，其實兩年前開始規劃第三期太空計畫修正案時，美國NASA與台灣太空中心還沒有實質合作，但經過這兩年努力，NASA現在已正式同意與台灣太空中心合作。