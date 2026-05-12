快訊

解密韓國空軍黑鷹老巢 從環山基地到新人飛官都有學問

網紅質疑淡江大橋機車道危險 公路局怒點名「火花羅」：勿再造謠

美伊戰爭陷僵局！美恐迎「荷莫茲時刻」 川普難強勢面對習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱將與習近平談對台軍售 卓榮泰：台美互信關係持續深化

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰在立法院備答詢。圖／報系資料照
行政院長卓榮泰在立法院備答詢。圖／報系資料照

美國總統川普日前表示，將與中國國家主席習近平討論對台軍售議題，引發外界關注美方是否可能調整對台軍售立場。對此，行政院長卓榮泰13日表示，近年台美關係持續深化，美方也多次重申不允許片面改變台海現狀，政府將在既有互信基礎上持續推進雙方合作。

卓榮泰表示，近年台美關係已有非常實質性的發展與進步，美國重要領導人與官員也多次公開表態，不希望、也不允許任何一方片面改變台海現狀。他認為，這正是目前台美之間最重要的互信基礎，台灣也將在此基礎上持續深化雙方友誼與合作。

至於外界關注軍購預算後續規劃，包括是否透過特別條例、追加預算或編列年度預算等方式處理，卓榮泰表示，政府目前仍在研議最適方案。

他強調，軍購涉及「三塊拼圖」，包括與國際合作不能中斷、國內國防自主產業不能放棄，以及整體國防建設必須完整推進，三者缺一不可。目前雖已有部分國防特別預算通過，但仍不足以完成整體布局。

卓榮泰表示，政府將在憲法精神與《預算法》規範下，尋求最有利途徑，讓內容、程序與時程都能優先並儘速滿足國內軍工產業自主發展需求，以完成整體國防建設目標。

習近平 川普 卓榮泰

延伸閱讀

川習會將談對台軍售 卓榮泰點台美最可信關係：美不容片面改變台海現狀

補齊軍購三塊拼圖 卓榮泰：將在憲法、預算法規定尋求有利途徑

7800億元軍購過關…美資深官員失望 國民黨：別光看數字

川習博弈 林佳龍：我方關心但不過度擔心

相關新聞

補齊軍購三塊拼圖 卓榮泰：將在憲法、預算法規定尋求有利途徑

立法院三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元，各界關注府院將採另提特別條例、追加預算，還是編入年度預算補足。行政院長卓榮泰12日說，軍購三塊拼圖缺一不可，會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，優先補足國內軍工產業自主發展。

【專家之眼】政府別讓特別預算變成一種新常態

近年來，從前瞻建設、防疫，到能源與國防，台灣社會對「特別預算」早已不陌生。如今立法院剛通過七千八百億元軍購特別條例，行政院又傳出研擬第二次軍購特別條例，希望補足原先一點二五兆元版本的缺口，朝野攻防再起。只是，問題已不只是「買不買武器」，而是：國防支出究竟該如何編列，才符合民主政治與財政紀律？

7800億元軍購過關…美資深官員失望 國民黨：別光看數字

立法院日前三讀「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，總統昨天已公布。由於特別預算規模七千八百億元，低於行政院原提的一點二五兆元，且未納入商業採購與國內委製等項目，美國資深政府官員十日表示，對於有部分項目遭到刪減感到失望，美方相信這些項目必須取得預算，並表態支持原本提案的內容。

美跨黨議員籲川普 加快140億美元對台軍售

美國多名跨黨派參議員呼籲總統川普，盡快推動價值一百四十億美元但延宕已久的對台軍售案。川普本周將會晤中國國家主席習近平之際，這項軍售案被視為檢驗川普政府對台承諾的重要指標。

軍購三讀通過…學者：4700億缺口若轉公務預算 恐擠壓既有軍事投資

總統賴清德今天發布總統令，公布軍購特別條例。立法院8日三讀通過的版本與政院版有4700億元差距。學者今天指出，若將軍購缺...

三讀後火速公告！7800億元軍購特別預算條例 總統今天公布了

立法院8日三讀「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。總統府今天發布總統令，公布特別條例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。