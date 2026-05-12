川普稱將與習近平談對台軍售 卓榮泰：台美互信關係持續深化

美國總統川普日前表示，將與中國國家主席習近平討論對台軍售議題，引發外界關注美方是否可能調整對台軍售立場。對此，行政院長卓榮泰13日表示，近年台美關係持續深化，美方也多次重申不允許片面改變台海現狀，政府將在既有互信基礎上持續推進雙方合作。

卓榮泰表示，近年台美關係已有非常實質性的發展與進步，美國重要領導人與官員也多次公開表態，不希望、也不允許任何一方片面改變台海現狀。他認為，這正是目前台美之間最重要的互信基礎，台灣也將在此基礎上持續深化雙方友誼與合作。

至於外界關注軍購預算後續規劃，包括是否透過特別條例、追加預算或編列年度預算等方式處理，卓榮泰表示，政府目前仍在研議最適方案。

他強調，軍購涉及「三塊拼圖」，包括與國際合作不能中斷、國內國防自主產業不能放棄，以及整體國防建設必須完整推進，三者缺一不可。目前雖已有部分國防特別預算通過，但仍不足以完成整體布局。

卓榮泰表示，政府將在憲法精神與《預算法》規範下，尋求最有利途徑，讓內容、程序與時程都能優先並儘速滿足國內軍工產業自主發展需求，以完成整體國防建設目標。