補齊軍購三塊拼圖 卓榮泰：將在憲法、預算法規定尋求有利途徑

立法院三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元，各界關注府院將採另提特別條例、追加預算，還是編入年度預算補足。行政院長卓榮泰12日說，軍購三塊拼圖缺一不可，會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，優先補足國內軍工產業自主發展。

行政院會去年提出8年、預算規模1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案送立院審議，立法院會日前三讀通過由藍白共推的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列7800億元，包含第一波對美軍購預算上限3000億元，第二4800億元，排除商購及委製案項。

整體而言，三讀後的軍購特別條例匡列金額與項目較院版縮減，也排除商購及委製案項，各界關注府院採何種路徑補救。

卓榮泰指出，軍購三塊拼圖不能缺一（指構台灣之盾、高科技擊殺鏈及產業自主），與國際合作也不能延宕，國防軍工產業自主發展不能放棄，現在通過一部分的國防特別預算，那還不足於拼完三塊拼圖。

卓榮泰表示，政府會在憲法精神及預算法規定下，尋求最有力的途徑，要求內容、程序及時程都能優先盡快滿足國內相關軍工產業自主發展，這才是三塊拼圖能夠完整的最好方式。