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【專家之眼】政府別讓特別預算變成一種新常態

聯合報／ 陳清雲／立法院法制局前局長
立法院會上周三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後民進黨立院黨團立委舉標語合影。記者蘇健忠／攝影
立法院會上周三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後民進黨立院黨團立委舉標語合影。記者蘇健忠／攝影

近年來，從前瞻建設、防疫，到能源與國防，台灣社會對「特別預算」早已不陌生。如今立法院剛通過七千八百億元軍購特別條例，行政院又傳出研擬第二次軍購特別條例，希望補足原先一點二五兆元版本的缺口，朝野攻防再起。只是，問題已不只是「買不買武器」，而是：國防支出究竟該如何編列，才符合民主政治與財政紀律？

台灣面對區域局勢變動，強化國防當然有其必要。多數國人也理解，「備戰」並不等於「求戰」，提升嚇阻能力，本就是維持和平的重要方式。尤其台海局勢敏感，國軍建軍備戰不能空轉，更不能讓重要軍購因程序延宕而停擺。

但問題在於，國防需求究竟哪些屬於「急迫、重大、特殊」，哪些本來就應該納入正常年度預算？這其實是兩回事。

依《預算法》第八十三條規定，特別預算必須具備特殊情形，例如國防緊急設施或戰爭、國家經濟重大變故、重大災變等，才可不受一般年度預算限制。換言之，特別預算本來就是「例外制度」，而不是政府遇到困難就使用的方便工具。如果什麼都能編特別預算，久而久之，「特別」也就失去意義。

更何況，軍購本身具有長期性與持續性。許多武器系統採購、維修、後勤、人員訓練，本來就是多年期計畫，理應依年度需求逐年編列，接受立法院每年的預算審查與監督。這不僅符合民主國家的財政原則，也能讓人民清楚知道，政府到底花了多少錢、買了什麼裝備、是否符合台灣真正防衛需求。

其實，預算與法律，在性質上本來就不同。法律屬於抽象規範，只要未廢止，就持續有效；但預算本質上只是年度性的「措施性法律」，執行完畢即告終結，每年都必須重新審議。國防軍購特別條例雖然提供政策依據，但後續預算如何編列、規模多大、內容為何，仍應回歸年度預算程序接受監督，而不是透過一次又一次特別條例擴張。

這也是為何，部分民眾對過多特別預算開始產生疑慮。人民真正擔心的，不只是金額龐大，更是制度逐漸失衡。當政府習慣以特別預算處理原本可納入常態預算的事項，國會監督功能便可能被弱化，財政紀律也容易逐漸鬆動。畢竟，龐大軍購支出最終仍來自納稅人的負擔，人民自然期待每一筆錢都花得清楚、合理且必要。

尤其近年國防採購爭議不少，從軍用品標案到部分裝備是否符合台灣地形與作戰需求，外界本來就有不同聲音。這些問題，不應被簡化成「支持國防」與「反對國防」的二分法。民主政治下，監督預算不是唱衰國軍，而是避免浪費與錯誤決策，讓每一分國防經費真正花在刀口上。

更重要的是，人民真正期待的，仍是和平與穩定。無論朝野，其實都一再強調降低衝突風險、避免台海局勢升高。既然如此，政府更應以民意為導向，在強化國防同時，也努力降低兩岸對立與區域緊張。國防可以強化，但財政制度不能失衡；安全需要準備，社會更需要穩定。

國防建設是長期工程，不該年年靠特別預算撐場面。真正成熟的治理，不是把特別預算變成常態，而是讓國家安全、財政紀律與民主監督三者並行。唯有如此，人民才會真正相信，政府編列的每一筆國防經費，都是為了守護台灣，而不是製造新的政治對立。

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