美跨黨議員籲川普 加快140億美元對台軍售

立法院藍白兩黨8日三讀通過國防特別條例，在預算上限下修至7800億元、刪減逾4700億元，並排除商購、委製案及無人機項目，引發朝野與地方政治攻防。民進黨台中市長參選人何欣純表示，台中為無人機產業重鎮，原本有望受惠軍購案，恐錯失關鍵轉型契機，直指國民黨台中市長參選人江啟臣「口頭支持國防卻未投票」，令人遺憾。江辦表示不回應，藍白議員參選人則反駁何的批評。

2026-05-11 16:00