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美跨黨議員籲川普 加快140億美元對台軍售

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國多名跨黨派參議員呼籲總統川普，盡快推動價值一百四十億美元但延宕已久的對台軍售案。川普本周將會晤中國國家主席習近平之際，這項軍售案被視為檢驗川普政府對台承諾的重要指標。

紐約時報報導，多位美國參議員八日致函川普，敦促他正式向國會通報這項軍售案，並指出台灣近日通過七千八百億元國防特別條例，美方已沒有理由再延後軍售計畫。

這項軍售計畫已進入後期階段，內容包括防空飛彈。美國國務院於一月將其送交國會進行非正式審查後，共和黨與民主黨的高層議員均已批准。然而官員表示，自那時起，此案便在國務院擱置。一名官員說，政府官員已告知部分參與審批的人員，白宮下令各機構不得推進，以確保川習會成功。

這項卡關的方案，金額超過川普政府去年十二月宣布的一百一十億美元對台軍售案。

這封信函獲八位參議員簽署，包括民主黨籍的夏亨、昆斯、絲拉金、譚美、金安迪與羅森，以及共和黨的提里斯與匡希恆。

國務院 川普 軍售

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