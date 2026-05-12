軍購過關 美資深官員失望 國民黨：別光看數字

立法院日前三讀「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，總統昨天已公布。由於特別預算規模七千八百億元，低於行政院原提的一點二五兆元，且未納入商業採購與國內委製等項目，美國資深政府官員十日表示，對於有部分項目遭到刪減感到失望，美方相信這些項目必須取得預算，並表態支持原本提案的內容。

美國資深政府官員表示，川普政府在上台第一年就大幅增加對台軍售，大於前政府執政四年的幅度；針對台灣上周通過軍購特別條例，美方基於對台灣防衛預算的立場，對部分項目遭到刪減感到失望，希望看到原本提案的其他內容獲得撥款。

行政院長卓榮泰昨表示，軍購整體規畫被弄得支離破碎，國防安全備受打擊，要補救的是國家安全和國防需求，不只是預算本身，要挽回的是人民的信心和國際對台灣的信賴，政府一定會有所作為。高雄市長陳其邁指出，軍購案涉及九萬個工作機會，支持政院再編預算送立院審議。

國民黨主席鄭麗文接受南華早報專訪表示，真正負責任的國防政策，不只是提高數字，更重要是如何將每一筆預算真正轉化為有效戰力，包括武器交付效率、戰略需求匹配，以及軍人待遇與人才培育等問題，都應務實面對。她也重申，國民黨支持強化國防、支持合理且有效的對美軍購，也支持提升台灣自我防衛能力；但任何重大國防預算都應具備具體內容、透明程序與有效監督，不能成為缺乏細節的「空白授權」。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，國民黨團對台海情勢很清楚，所以不管商售、委託製作、技術轉移等，只要是對台灣有利的，還是可以編列於常態預算中，尤其今年度國防預算是史上最高，所以不用都放在特別預算；不能把特別預算當萬用包、政治提款機，應該讓立院好好審查。

民眾黨團副總召王安祥表示，我國依循民主程序通過軍購特別條例，已涵蓋國防部所提出全部對美軍購項目，堅定表達支持國家戰力提升的立場，「感謝美國作為台灣長期的民主盟友，協助我國維護國家安全的努力」。

對於美方官員感到失望的說法，外交部長林佳龍昨在立院表示，希望台灣的國會能夠進行補救、朝野合作，讓國防預算能夠支持安全的政策。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，藍白嘴上說提升國防戰力，做的卻完全相反，把重要的無人機、國防自主都刪除，看十一日台股軍工類股就可知道，顯示投資人失望。至於追加預算是否可行，莊瑞雄表示，當前總預算都還沒審，現在沒有追加的問題。