軍購三讀通過…學者：4700億缺口若轉公務預算 恐擠壓既有軍事投資

賴清德總統今天發布總統令，公布軍購特別條例。立法院8日三讀通過的版本與政院版有4700億元差距。學者今天指出，若將軍購缺口轉列年度預算，每年平均須負擔約500億元，勢必嚴重擠壓國防部既有軍事投資額度，並導致建案執行期程被迫展延，甚至衝擊無人機等不對稱戰力的研發與韌性。

立法院8日三讀通過總額新台幣7800億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批軍購發價書預算上限3000億元、第2批軍購發價書預算上限4800億元；但攸關無人機、無人艇、台灣戰術網路（TTN）、部隊覺知套件（TAK）與強弓飛彈等商購與委製項目，均未納入。

針對迫切的海馬士多管火箭系統（HIMARS）首期款（新台幣8億元），原支付日期為3月30日，美方後來同意展延至美方與合約商議約，而5月31日為付款期限；由於目前僅三讀通過軍購特別條例，依據過往實務運作，要在5月31日前獲賦預算、難度很高。

國防部智庫、國防安全研究院學者揭仲認為，即將到期的海馬士付款期限，決定權在美方，美方可能選擇取消既有程序要求重來、或同意延後至首筆款項到位後再正式啟動；倘若美方決定取消，後續行政程序重啟將極其繁瑣，對建案進度影響甚鉅。

揭仲指出，既然軍購特別條例已通過，國防部應盡力爭取預算編列作業時間。他建議，朝野當前應優先討論是否能依據「預算法」相關規定，由立法院同意國防部先行動支款項以利履約；若立院未能達成先動支共識，國防部應立即與美方討論、尋求延後啟案的時間，避免因款項未準時到位而導致程序中斷。

至於立院三讀通過的軍購特別條例，與政院版的8年1兆2500億元、存有4700億元差距。揭仲表示，若無法另採特別預算方式編列，相關預算仍可透過年度預算處理，從時間成本估算，追加預算審核期程與編列翌年預算相仿，目前啟動轉列作業仍來得及。

揭仲指出，不過，三讀通過的7800億元與1.25兆元間有約4700億元落差，若分8年列入年度預算，恐將嚴重擠壓國防部既有的軍事投資額度。

揭仲分析，受預算排擠效應影響，原定的建案執行期程恐將面臨展延。由於年度預算資源有限，部分項目勢必要做出調整，勢必出現預算排擠情形，進而導致部分個案期程拉長。

揭仲指出，依照預算編制流程，行政院在今年5月底會匡定各部會明年度的預算，國防部目前仍有機會將相關項目納入明年度的年度預算，但關鍵在於必須積極與行政院溝通爭取，並獲得同意調增年度預算配賦額度。

此外，三讀通過的軍購特別條例排除商購及委製，即無人機等裝備未被納入。國防部智庫、國防院學者蘇紫雲表示，未獲通過的4700億元預算至關重要，倘若台灣擁有足夠的無人裝備（機、艦、車），對中共而言，台灣海峽將是更難以跨越的登陸鴻溝。

蘇紫雲指出，台灣若擁有完整的無人機、人工智慧（AI）系統將能嚇阻中共，並彌補未來因少子女化帶來的兵力逐年減少挑戰；且對廠商而言，若沒有穩定的訂單需求，將難以持續投入無人機研發並降低成本，恐會影響投資誘因進而衝擊國防韌性及出口外銷機會。

蘇紫雲建議，行政部門可以考慮另編列特別預算，或者在年度預算中進行跨年度編列，以減緩衝擊。

軍方人士則表示，目前尚未不確定會採取哪種作為，比較大的問題是作業需要時間，若再起草一個特別條例，從起草到後續預算審查等程序，最快也要兩個月以上；除了起草特別條例，若要透過追加預算方式解決，由於今年度預算尚未通過，實務上難以辦理追加，因此相關考量因素非常多，目前為止尚無方案。