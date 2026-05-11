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攸關對美軍購…總統府發布總統令 公布7800億特別條例

中央社／ 台北11日電
立法院日前三讀通過軍購特別條例，預算規模合計7800億元。圖為海馬士系統。（聯合報資料照片）
立法院日前三讀通過軍購特別條例，預算規模合計7800億元。圖為海馬士系統。（聯合報資料照片）

立法院8日三讀攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。總統府今天發布總統令，公布特別條例。

行政院去年11月27日提出8年、預算規模新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立法院審議。

歷經將近半年，立法院8日三讀通過由在野黨提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限匡列金額7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元，並排除商購及委製案項。

總統府下午發布總統令，公布「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。

軍購特別條例 總統府 美軍 行政院

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