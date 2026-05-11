快訊

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

軍購預算掀攻防 藍綠白互批台中無人機產業遭邊緣化

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
劉芩妤質疑，問題不在其他縣市獲得發展，在於中央未依產業條件合理分配資源，使台中在國家級戰略中角色弱化。圖／取自臉書
劉芩妤質疑，問題不在其他縣市獲得發展，在於中央未依產業條件合理分配資源，使台中在國家級戰略中角色弱化。圖／取自臉書

立法院藍白兩黨8日三讀通過國防特別條例，在預算上限下修至7800億元、刪減逾4700億元，並排除商購、委製案及無人機項目，引發朝野與地方政治攻防。民進黨台中市長參選人何欣純表示，台中為無人機產業重鎮，原本有望受惠軍購案，恐錯失關鍵轉型契機，直指國民黨台中市長參選人江啟臣「口頭支持國防卻未投票」，令人遺憾。江辦表示不回應，藍白議員參選人則反駁何的批評。

何欣純指出，她在表決前多次呼籲江啟臣應出席並支持行政院版本，強調台中具備完整無人機供應鏈，若政策推動得宜，可望引入數千億元產業資源，帶動地方經濟與就業。然而江啟臣以「議事中立」為由未投票，與過去多次進場表決紀錄不符，質疑其說法難以服眾。她並批評，藍營長期高喊支持國防，關鍵時刻卻未以行動力挺，讓產業界與基層感到失望。

國民黨北屯區議員參選人許育璿指出，何欣純身為資深立委，卻忽視台中在中央資源分配中的處境，反而操作政治議題。他質疑，立法院正副院長維持議事中立為基本原則，何的批評顯示對制度理解不足。

台灣民眾黨台中市西屯區議員參選人劉芩妤、許育璿指出，台中擁有全台最完整的精密機械與航太產業鏈，無人機業者數量居全台之冠。根據行政院資料，全台267家相關業者中，台中即占40家，遠高於嘉義與台南。然而中央卻投入80.5億在嘉義設置國家級無人機研究創新中心，並在台南布局太空產業據點，質疑資源配置「重南輕中」，台中反遭邊緣化。他批評，何欣純未在中央決策過程中替台中發聲，難以說服產業界。

劉芩妤質疑，問題不在其他縣市獲得發展，而在於中央未依產業條件合理分配資源，使台中在國家級戰略中角色弱化。她點名何欣純，要求說明在中央政策規劃過程中，是否曾具體為台中爭取重大建設。她強調，支持發展「非紅供應鏈」不應流於口號，中央應以全台布局為原則，重新檢視資源配置，避免特定區域過度集中，影響整體產業競爭力。

國民黨北屯區議員參選人許育璿指出，立法院正副院長維持議事中立為基本原則。圖／許育𤩷提供
國民黨北屯區議員參選人許育璿指出，立法院正副院長維持議事中立為基本原則。圖／許育𤩷提供

無人機 江啟臣 何欣純 國防特別條例 台中

延伸閱讀

補足軍購條例商購、維保缺口 陳冠廷提三解方盼亡羊補牢

軍購案預算遭刪4700億元 陳其邁：支持立法院再送預算審議

提追加預算補足軍購條例缺口？莊瑞雄：總預算都還沒審

台軍購7800億台幣 美方盼剩餘預算通過

相關新聞

攸關對美軍購…總統府發布總統令 公布7800億特別條例

立法院8日三讀攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限共匡列金額新台幣7800億元。總統...

軍購預算掀攻防 藍綠白互批台中無人機產業遭邊緣化

立法院藍白兩黨8日三讀通過國防特別條例，在預算上限下修至7800億元、刪減逾4700億元，並排除商購、委製案及無人機項目，引發朝野與地方政治攻防。民進黨台中市長參選人何欣純表示，台中為無人機產業重鎮，原本有望受惠軍購案，恐錯失關鍵轉型契機，直指國民黨台中市長參選人江啟臣「口頭支持國防卻未投票」，令人遺憾。江辦表示不回應，藍白議員參選人則反駁何的批評。

傳美對7800億元軍購失望 民眾黨團：已涵蓋國防部提出全部項目

立法院會上周三讀通過軍購特別條例，預算上限匡列金額新台幣7800億元，傳出有美方官員對此表達失望。民眾黨立法院黨團副總召王安祥今天表示，我國依循民主程序通過軍購特別條例，已涵蓋國防部所提出全部美國軍購項目，希望台美持續合作維繫台海和平穩定。

補足軍購條例商購、維保缺口 陳冠廷提三解方盼亡羊補牢

立法院三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元。立法院外交國防委員會民進黨籍召委陳冠廷提三項解方，包括另提針對商購與維保的特別條例，或透過一般公務預算中的跨年度新興計畫預算補足缺口，以及視財政狀況提出追加預算，將持續溝通尋求解方。

提追加預算補足軍購條例缺口？莊瑞雄：總預算都還沒審

立法院三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，美國不具名官員表達失望，府院不排除推出第二個特別條例，也有軍方官員稱會採追加預算補足。對於是否提出追加預算，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄11日指出，總預算都還沒審，現在沒有追加的問題。

軍購規畫縮減至7800億 卓榮泰：政府會有所作為

立法院日前三讀通過國防特別條例預算從1兆2500億元縮減至7800億元，行政院長卓榮泰今表示，軍購整體規畫支離破碎，國防安全備受打擊，要補救的是國家安全和國防需求，政府一定會有所作為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。