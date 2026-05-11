軍購預算掀攻防 藍綠白互批台中無人機產業遭邊緣化

立法院藍白兩黨8日三讀通過國防特別條例，在預算上限下修至7800億元、刪減逾4700億元，並排除商購、委製案及無人機項目，引發朝野與地方政治攻防。民進黨台中市長參選人何欣純表示，台中為無人機產業重鎮，原本有望受惠軍購案，恐錯失關鍵轉型契機，直指國民黨台中市長參選人江啟臣「口頭支持國防卻未投票」，令人遺憾。江辦表示不回應，藍白議員參選人則反駁何的批評。

何欣純指出，她在表決前多次呼籲江啟臣應出席並支持行政院版本，強調台中具備完整無人機供應鏈，若政策推動得宜，可望引入數千億元產業資源，帶動地方經濟與就業。然而江啟臣以「議事中立」為由未投票，與過去多次進場表決紀錄不符，質疑其說法難以服眾。她並批評，藍營長期高喊支持國防，關鍵時刻卻未以行動力挺，讓產業界與基層感到失望。

國民黨北屯區議員參選人許育璿指出，何欣純身為資深立委，卻忽視台中在中央資源分配中的處境，反而操作政治議題。他質疑，立法院正副院長維持議事中立為基本原則，何的批評顯示對制度理解不足。

台灣民眾黨台中市西屯區議員參選人劉芩妤、許育璿指出，台中擁有全台最完整的精密機械與航太產業鏈，無人機業者數量居全台之冠。根據行政院資料，全台267家相關業者中，台中即占40家，遠高於嘉義與台南。然而中央卻投入80.5億在嘉義設置國家級無人機研究創新中心，並在台南布局太空產業據點，質疑資源配置「重南輕中」，台中反遭邊緣化。他批評，何欣純未在中央決策過程中替台中發聲，難以說服產業界。

劉芩妤質疑，問題不在其他縣市獲得發展，而在於中央未依產業條件合理分配資源，使台中在國家級戰略中角色弱化。她點名何欣純，要求說明在中央政策規劃過程中，是否曾具體為台中爭取重大建設。她強調，支持發展「非紅供應鏈」不應流於口號，中央應以全台布局為原則，重新檢視資源配置，避免特定區域過度集中，影響整體產業競爭力。