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民團號召5月23日上街 支持政院提第2次國防特別條例

中央社／ 台北11日電

立法院會8日三讀通過國防特別條例，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體今天表示，這將嚴重衝擊台灣防衛韌性及不對稱戰力建構，因此他們將於23日上街遊行「要國防」，也認為行政院應提出第2次國防特別條例草案。

藍白挾人數優勢下，立法院會8日三讀通過國防特別條例，匡列上限新台幣7800億元，但排除商購及委製案項。外界關注，遭排除在軍購條例之外的無人機等項目，行政院是否會另推特別條例。

台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、西藏台灣人權連線、台灣圖博之友會等民間團體今天在立法院群賢樓前召開記者會，宣布他們將於23日下午在台北市舉辦「真和平，要國防」523遊行活動。

與會團體表示，行政院提出8年、預算規模1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，卻被立法院改得面目全非，不僅金額被大砍，還被大刪5大重要項目，嚴重衝擊台灣防衛韌性及不對稱戰力建構。

經民連智庫召集人賴中強說，經民連智庫9日提出「賴政府應提第2次國防特別條例」倡議，今天也將問卷與邀請函送達擬參選縣市長的藍、綠立委辦公室，希望他們表態，是否支持由行政院提案、立法院通過「第2次國防特別條例草案」，將先前遭立院排除的5項軍備提升案納入規範，包括各型無人機、無人艇及反制系統等。

國防特別條例 軍購條例 無人機

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