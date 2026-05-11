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傳美對7800億元軍購失望 民眾黨團：已涵蓋國防部提出全部項目

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會上周三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後民進黨立院黨團立委舉標語合影。記者蘇健忠／攝影
立法院會上周三讀通過藍白版「軍購特別條例」 修正動議版本，隨後民進黨立院黨團立委舉標語合影。記者蘇健忠／攝影

立法院會上周三讀通過軍購特別條例，預算上限匡列金額新台幣7800億元，傳出有美方官員對此表達失望。民眾黨立法院黨團副總召王安祥今天表示，我國依循民主程序通過軍購特別條例，已涵蓋國防部所提出全部美國軍購項目，希望台美持續合作維繫台海和平穩定。

外媒報導，有美國高級官員匿名表示，立法院批准的國防預算，遠低於華府預估金額，此舉令美國相當失望。外交部長林佳龍今天在立法院受訪時說，「如何展現台灣自我防衛決心與能力，表現於國防預算；希望國會朝野合作補救，讓國防預算支持安全政策。」

王安祥稍早受訪時表示，我國依循民主程序通過軍購特別條例，涵蓋國防部所提出全部美國軍購項目，堅定表達支持國家戰力提升的立場，感謝美國作為台灣長期的民主盟友，協助我國維護國家安全的努力。

王安祥說，立法院會當天也有通過附帶決議，當中也提及台美合作的相關事項，「此次特別條例的通過僅為合作之一步，希望台美能進行持續性的合作，共同維繫台海的和平穩定。」

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