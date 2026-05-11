提追加預算補足軍購條例缺口？莊瑞雄：總預算都還沒審

立法院三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，美國不具名官員表達失望，府院不排除推出第二個特別條例，也有軍方官員稱會採追加預算補足。對於是否提出追加預算，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄11日指出，總預算都還沒審，現在沒有追加的問題。

對於國民黨立委馬文君稱支持「軍購零元」，國民黨主席鄭麗文留言稱「佩服她的勇氣」，莊瑞雄批評，國民黨對軍購條例嘴巴講一套、做一套，如今講出真心話；他更批，鄭麗文其實認為不需要國防預算，背後邏輯是九二共識、一個中國，認為只要順著中共主張，台海就沒事，此種思維就是舔共，對中國過度屈服。

對於無法編在軍購預算的無人機產業如何補救，莊瑞雄說，這次無人機產業的重災區，都是國民黨執政縣市，而不對稱戰力的提升，重點就在無人機，其餘國防自主、人工智慧也被排除在外，非常可惜，至於行政院到底會不會提出補救方式，民進黨團表示尊重。

莊瑞雄說，重點在於，藍白是國會多數，到底是心態是什麼，台灣國防自主非常重要，「不能只是對外買」，若有能力生產，推進台美合作，相信各政黨都期待，可惜在野黨想法卻站在政治鬥爭的立場。