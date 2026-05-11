外媒爆華府對軍購金額不滿 國民黨團：商售及委製可編常態預算

外媒報導華盛頓對我國軍購特別條例最終匡列7800億元預算上限感到失望，國民黨立法院黨團書記長林沛祥今天表示，商售、委製及技轉等，只要對台灣有利，仍能編列於常態預算中，立法院較能好好來審查，不能讓特別預算成為萬用包、提款機。

立法院三讀通過藍白共推的7800億元軍購特別條例，相比行政院原匡列的1.25兆元有差距。據「路透社」報導，一位美國高級官員昨天表示，美國對立法院所批准預算低於華盛頓認為所需的金額感到失望。

林沛祥今天接受媒體聯訪時回應，商售、委製可走平常一般的預算編列，立法院會來好好審查，因為若以特別條例來處理，能有效監督的機率就比較低，難以時時做監督。

林沛祥強調，國民黨團對台海情勢很清楚，所以不管商售、委託製作、技術轉移等，只要是對台灣有利的，還是可以編列於常態預算中，尤其今年度國防預算為新台幣9495億元，是史上最高，所以不用都放在特別預算；不能把特別預算當項目萬用包、政治提款機，應該要讓立法院好好審查。