軍購案預算遭刪4700億元 陳其邁：支持立法院再送預算審議

立法院5月8日三讀通過7800億元軍購特別預算，另外4700億元遭刪除，高雄市議員湯詠瑜今早利用總質詢時間詢問市長陳其邁看法。陳其邁表示，立法院刪掉不只是自我防衛能力，無人機、無人艇等很多軍工產業跟高雄有關，所以他支持行政院再編預算送立法院審議，兩岸和平重要、持續交流重要，但強化防衛更重要。

高雄市議會今天開始市政總質詢，首位登場的議員湯詠瑜詢問此次國防軍購特別預算遭刪除4700億元預算議題。湯詠瑜說，藍白聯手刪除4700億元預算，高雄的中鋼、台船、漢翔及205兵工廠等都在軍工產業鏈內，跟高雄產業發展非常重要，請問市長看法為何？

陳其邁回應，立法院刪掉的不只是自我防衛能力，更影響高雄產業發展，包括無人機、無人艇及AI決策系統等，很多產業都跟高雄有關，大家都知道，中國對於台灣的武力威脅與日俱增，尤其烏克蘭戰爭彰顯無人機、無人艇都發揮不同效果，而AI輔助先進設備在俄烏戰爭也非常普遍、應用演化速度很快，我們要提升自我防衛能力。

陳其邁說，在野黨版本從3800+N、8000億至 7800億元，從沒告訴我們，表上項目為何要被刪除，「難道反登陸作戰不重要、個人裝備戰術裝備提升不重要嗎？」若能說服國人真的不重要 ，大家可以進一步討論，但在一個不透明狀況下刪除，對高雄市的產業或台灣的國防來說，會有非常不利的影響。

陳其邁強調，軍購案涉及9萬個工作機會，高雄是軍工產業重要的基地，所以他支持行政院再編預算送立法院審議，這是全民的期待，兩岸交流很重要、持續交流很重要，但強化自身防衛能力更重要，在衡量整體國防及產業發展下，行政院應該再提出相關預算爭取國會支持。